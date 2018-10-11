Adanaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 20 Ekim Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.
Geçen hafta sahasında Balıkesir Baltok'u 2-1 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini alan turuncu-beyazlılar, milli maçlar nedeniyle lige verilen ara öncesinde 3 gün izin kullandı.
Akşam saatlerinde Osman Yereşen Tesisleri'nde bir araya gelen futbolcular, teknik direktör Coşkun Demirbakan idaresinde çalışmalarına başladı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Top kapma ve pas çalışmasıyla yaklaşık 1 saat 20 dakika süren antrenmana, sakatlıklıkları süren Didi ve Emrecan Coşkun katılmadı.
Akdeniz ekibi çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 11.10.2018 19:34
-
Ultraslan'a savaş açtı!
Toplam 1
Yorum
vatandaş yeniçeriler gibi olmaya başladılar
-
Arda Turan hakkında soruşturma başlatıldı
Toplam 1
Yorum
erol hoca yazık bu kişiyi haber etmeye bile değmez...
-
İnşallah kuş sürüsüne çarpmayız!
Toplam 1
Yorum
austin hiçbir proje yok ancak hikaye anlatın.masalcı başkan şöyle rapor sunduk böyle tasarruf ettik alternatif gelir için bir tane fikir yok.
Adanaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.