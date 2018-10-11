Geçen hafta sahasında Balıkesir Baltok'u 2-1 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini alan turuncu-beyazlılar, milli maçlar nedeniyle lige verilen ara öncesinde 3 gün izin kullandı.

Akşam saatlerinde Osman Yereşen Tesisleri'nde bir araya gelen futbolcular, teknik direktör Coşkun Demirbakan idaresinde çalışmalarına başladı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Top kapma ve pas çalışmasıyla yaklaşık 1 saat 20 dakika süren antrenmana, sakatlıklıkları süren Didi ve Emrecan Coşkun katılmadı.

Akdeniz ekibi çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.