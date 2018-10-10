Hoca aranıyor! – Fotomaç – 10 Ekim 2018
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    Hoca aranıyor!

    Hoca aranıyor!

    ’yü gönderen Denizlispor; tecrübesi bulunan , , , gibi isimleri gündemine aldı

    ÜMRANİYESPOR yenilgisinin ardından yönetimle yaşadığı gerilim gerekçesiyle 'yle yollarını ayıran Denizlispor'da, teknik direktör arayışları sürüyor. İlk etapta Ali Tandoğan ve Koray Palaz'ı gündeme alan yeşil-siyahlılar, daha tecrübeli isimlere de listesinde yer verdi. Yönetimin; geçen sezon şampiyon yaptığı 'den birkaç hafta önce ayrılan , aynı durumu yaşayarak Erzurumspor'dan ayrılan , ve gibi isimler için de mesai harcadığı ifade edildi. Öte yandan milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 3 gün izin yapan Denizlispor, 19 Ekim Cuma günü konuk edeceği Afyon maçı hazırlıklarına bugün başlayacak.
    1. 10.10.2018
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