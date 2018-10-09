Rekorların takımı – Fotomaç – 09 Ekim 2018
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    09 Ekim 2018, Salı
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    Rekorların takımı

    Rekorların takımı

    Süper başlangıçla gündeme oturan , ’nın devleriyle yarışıyor. 8’de 8 yapan Alkaralar, 23 lig içerisinde puan kaybı yapmayan 6 takımdan biri oldu.

    1. Lig'de fırtınası hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Afjet Afyon'u devirerek 7'de 7 yapan kırmızı-siyahlılar, 1. Lig'de 'en iyi başlangıç rekorunu' kırmıştı. Son olarak Altay deplasmanında 1-0 kazanan Başkent ekibi, rekorunu geliştirdi. yolunda kayıpsız devam eden Gençlebirliği, müthiş performansıyla 'nın en iyilerinden biri oldu. Alkaralar, 23 lig içerisindeki 447 takım arasında puan kaybı yaşamayan 6 ekipten biri olarak dikkat çekti.

    LİSTEDEKİ TEK ALT LİG TAKIMI
    Gençlerbirliği, Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazanan tek alt lig takımı olurken; adını da dev ekiplerin arasına yazdırmayı başardı. 8'de 8 yapan 'nin öğrencileri dışında, 'dan RB Salzburg 10'da 10, 'dan SG 9'da 9, 'dan PSV ile 'dan 8'de 8 ve 'dan PAOK 6'da 6 ile liglerine kayıp yaşamadan başladı. Milli aranın ardından 20 Ekim Cumartesi günü 'u konuk edecek temsilcisi, seriyi sürdürmeyi amaçlayacak.
    1. 9.10.2018
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