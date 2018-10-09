Rekorların takımı
Süper başlangıçla gündeme oturan Gençlerbirliği, Avrupa’nın devleriyle yarışıyor. 8’de 8 yapan Alkaralar, 23 lig içerisinde puan kaybı yapmayan 6 takımdan biri oldu.
Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği fırtınası hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Afjet Afyon'u devirerek 7'de 7 yapan kırmızı-siyahlılar, 1. Lig'de 'en iyi başlangıç rekorunu' kırmıştı. Son olarak Altay deplasmanında 1-0 kazanan Başkent ekibi, rekorunu geliştirdi. Süper Lig yolunda kayıpsız devam eden Gençlebirliği, müthiş performansıyla Avrupa'nın en iyilerinden biri oldu. Alkaralar, 23 lig içerisindeki 447 takım arasında puan kaybı yaşamayan 6 ekipten biri olarak dikkat çekti.
LİSTEDEKİ TEK ALT LİG TAKIMI
Gençlerbirliği, Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazanan tek alt lig takımı olurken; adını da dev ekiplerin arasına yazdırmayı başardı. 8'de 8 yapan Erkan Sözeri'nin öğrencileri dışında, Avusturya'dan RB Salzburg 10'da 10, Fransa'dan Paris SG 9'da 9, Hollanda'dan PSV ile İtalya'dan Juventus 8'de 8 ve Yunanistan'dan PAOK 6'da 6 ile liglerine kayıp yaşamadan başladı. Milli aranın ardından 20 Ekim Cumartesi günü Adanaspor'u konuk edecek Ankara temsilcisi, seriyi sürdürmeyi amaçlayacak.
LİSTEDEKİ TEK ALT LİG TAKIMI
Gençlerbirliği, Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazanan tek alt lig takımı olurken; adını da dev ekiplerin arasına yazdırmayı başardı. 8'de 8 yapan Erkan Sözeri'nin öğrencileri dışında, Avusturya'dan RB Salzburg 10'da 10, Fransa'dan Paris SG 9'da 9, Hollanda'dan PSV ile İtalya'dan Juventus 8'de 8 ve Yunanistan'dan PAOK 6'da 6 ile liglerine kayıp yaşamadan başladı. Milli aranın ardından 20 Ekim Cumartesi günü Adanaspor'u konuk edecek Ankara temsilcisi, seriyi sürdürmeyi amaçlayacak.
- 9.10.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Bedoo Feneri kurtarmak için varı bile bozdunuz helal size
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
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Kurt Bizlerde bu aciklamayi yidik
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Çirkin görüntüler
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OLÇAY BURSA OLAYINDAN SONRA ..,BU OLAYDA BİR ÖZÜR İLE KAPATILACAKMI..? NEREDE BU CEZA SİSTEMİ NEREDE BU KANUN VE YASALAR..?
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