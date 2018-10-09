Giresunspor’da teknik heyet belli oldu – Fotomaç – 09 Ekim 2018
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    09 Ekim 2018, Salı
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    ’da teknik heyet belli oldu

    Giresunspor’da teknik heyet belli oldu

    ’da Teknik Direktörlüğe ’ın getirilmesinin ardından yeni teknik heyette belli oldu.

    Kaplar'ın yardımcılıklarını Mustafa Erkan Yılmaz, Ersin Akılveren, Mahmut Kortan Aktürk yapacak. Kaleci antrenörlüğüne ise Erdinç Erol getirildi.

    Öte yandan, ligin 9. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar milli maç arasını da değerlendirerek perşembe günü 'da toplanıp çalışmalara başlayacak.
    1. 9.10.2018 18:41
    2. Güncelleme: 9.10.2018 18:42
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