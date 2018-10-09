Giresunspor’da teknik heyet belli oldu
Giresunspor’da Teknik Direktörlüğe Hüseyin Kalpar’ın getirilmesinin ardından yeni teknik heyette belli oldu.
Öte yandan, ligin 9. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar milli maç arasını da değerlendirerek perşembe günü Antalya'da toplanıp çalışmalara başlayacak.
- 9.10.2018 18:41
- Güncelleme: 9.10.2018 18:42
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Yorum
Düsseldorf'lu Başakşehir’den, "ezdiklerine" dair bir açıklama yapılmadı Syn. Başkan ! Müsterih olun ve pusulayı kaybetmeyin !
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Toplam 5
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sende haklısın be Babel ve Querasmanın kırmızı yemesi gerektiğini niye söylemiyorsun eyyam yapmasınlar derken yada geçtiğimiz haftalarda ofsayttan attığınızda
Giresunspor’da teknik heyet belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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