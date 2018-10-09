Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Metin Diyadin ile yolların ayrılmasının ardından bir süredir arayış içerisinde olan yönetim kurulunun, Hüseyin Kalpar ile anlaştığı hatırlatıldı.

Kalpar ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı aktarılan açıklamada, deneyimli teknik adamın görevine, 11 Ekim Perşembe gününden itibaren Antalya'da yapılması planlanan kampla birlikte başlayacağı ifade edildi.