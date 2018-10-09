Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktörlüğe getirilen Hüseyin Kalpar'ın, takımın 11 Ekim Perşembe gününden itibaren Antalya'da başlayacak olan kampında işbaşı yapacağı duyuruldu.
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    09 Ekim 2018, Salı
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    Giresunspor'da işbaşı yapıyor

    Giresunspor'da Hüseyin Kalpar işbaşı yapıyor

    1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktörlüğe getirilen 'ın, takımın Perşembe gününden itibaren 'da başlayacak olan kampında işbaşı yapacağı duyuruldu.

    Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör ile yolların ayrılmasının ardından bir süredir arayış içerisinde olan yönetim kurulunun, ile anlaştığı hatırlatıldı.

    Kalpar ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı aktarılan açıklamada, deneyimli teknik adamın görevine, Perşembe gününden itibaren 'da yapılması planlanan kampla birlikte başlayacağı ifade edildi.

    1. 9.10.2018 14:25
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