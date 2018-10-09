Giresunspor'da Hüseyin Kalpar işbaşı yapıyor
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktörlüğe getirilen Hüseyin Kalpar'ın, takımın 11 Ekim Perşembe gününden itibaren Antalya'da başlayacak olan kampında işbaşı yapacağı duyuruldu.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Metin Diyadin ile yolların ayrılmasının ardından bir süredir arayış içerisinde olan yönetim kurulunun, Hüseyin Kalpar ile anlaştığı hatırlatıldı.
Kalpar ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı aktarılan açıklamada, deneyimli teknik adamın görevine, 11 Ekim Perşembe gününden itibaren Antalya'da yapılması planlanan kampla birlikte başlayacağı ifade edildi.
- 9.10.2018 14:25
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sende haklısın be Babel ve Querasmanın kırmızı yemesi gerektiğini niye söylemiyorsun eyyam yapmasınlar derken yada geçtiğimiz haftalarda ofsayttan attığınızda
Giresunspor'da Hüseyin Kalpar işbaşı yapıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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