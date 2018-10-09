Üstek, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, teknik direktör Osman Özköylü ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını belirterek, yeni teknik direktörün kısa sürede belirleneceğini aktardı.

Özköylü'nün yaptığı açıklamanın son derece yanlış olduğunu savunan Üstek, bu sene imza atan herkesin imza anında paralarını aldığını anlatarak, "Bir de 'iki ayda tek kuruş almadık.' diyor. Biz sadece ağustos ayındaki ödememizi eylülde yaptık. Bir aylık gecikmemiz var. Bu hangi kulüpte yok? Yeni yönetim gelmiş anlatmışız, 'önümüzdeki hafta ödeme yapacağız' diyoruz. Sen gidip orada açıklama yapıyorsun." diye konuştu.

"GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ HOCALAR VAR"

Ümraniyespor maçının sonucu ne olursa olsun karşılaşmanın ardından teknik direktörü gönderme kararı aldıklarına değinen Üstek, şunları kaydetti:

"Aslında geçen hafta açıklama yaptığı an göndermemiz gerekirdi. Takım üzerinde bir etkisi olmasın, Ümraniyespor maçında sıkıntı olmasın diye geciktik. Bugün kendisi ile görüştük. Bizden tazminat istemedi, fakat son kuruşuna kadar olan parasını bizden aldı ve imzayı attı. 440 bin liraya üç ay görev yaptı. Bu hakkı değildi. Her ne kadar böyle ayrılmış olsak da emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Bundan sonraki hayatında başarı dileriz."

Yeni teknik direktör konusunda yönetimin, profesyonel futbol şube sorumlusu Ali Fırat'a yetki verdiğini bildiren Üstek, "Şu an görüştüğümüz hocalar var, bugün yarın hemen hemen netliğe kavuşur. Denizlispor'a gelmek isteyen onlarca hoca var. Biz 17 kulübün içinde sorunsuz kulüplerden biriyiz." şeklinde konuştu.

ATİLLA: "TÜM ŞEHİRDEN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla da Özköylü'nün açıklamalarının hoş olmadığını belirterek, "Bu hafta yapılması planlanan ödeme ile ilk 8 haftada alacağının üçte birini almış durumda. Geride 26 hafta var. Bu neyin para hırsı? Hangi takım parasını günü gününe ödeyebiliyor? 'Karga mı besliyoruz' açıklamasını yaptığı gün sözleşmesini feshetmeliydik, bana göre burada hatalıyız ve tüm şehirden özür diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın 4. sırada olması dolayısıyla Özköylü'nün kendisini başarılı gördüğünü ifade eden Atilla, "Geçen seneki kadromuz, Fatih Tekke ile ikinci yarı son derece iyi günler yaşamıştı. O kadronun üzerine çok iyi takviyeler yapılmasına rağmen kendisi puan ortalaması olarak Fatih Tekke hocamızın altında kalmıştır." ifadelerini kullandı.

FIRAT: "OĞUZ ÇETİN İLE GÖRÜŞMEMİZ OLDU"

Ali Fırat da kulüpte istenmeyen sıkıntılar yaşandığını dile getirerek, "Hoca ile bugün itibarıyla karşılıklı fesih yapılmış, hocaya tek bir tazminat ödenmemiştir, zaten kendisinin de bir talebi olmadı. Yaptığı açıklamalara girmeyeceğim. Çok talihsiz açıklamalar olarak değerlendiriyoruz." yorumunu yaptı.

Özköylü'den boşalan görev için kendisine yetki verildiğini anımsatan Fırat, "Elimizdeki imkanlar dahilinde görüşmeleri devam ettiriyoruz. Şu anda bir isim verme şansımız yok, çünkü çok geniş bir yelpaze var." dedi.

Oğuz Çetin ile görüşme yapıldığı ancak anlaşmaya varılmadığı yönündeki soruya Fırat, "Oğuz Çetin de adaylarımız arasındaydı. Kendisinin kariyerinde başka bir planlaması olduğu için... Olmasaydı memnuniyet duyacağını söyledi. Böyle bir görüşmemiz oldu." cevabını verdi.