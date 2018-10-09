Yeşil-siyahlılar, Özköylü ile sözleşme feshi resmi olarak gerçekleştirildikten hemen sonra basın toplantısı düzenledi. Başkan Mustafa Üstek, Başkan Yardımcısı Taner Atilla ve Asbaşkan Ali Fırat, Özköylü'nün Ümraniye maçı sonrası açıklamalarına karşılık sert yanıtlar verdi. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Osman Özköylü ve ekibinin sözleşmesini fesheden kurmaylar, alacaklarını da ödedi. Fesih işleminden sonra düzenlenen toplantıda ilk sözü alan Ali Fırat, "Kamuoyunda tazminata ilişkin bilgi kirliliği var. Tazminat ödemedik. Osman Özköylü'nün de bir tazminat talebi olmadı" dedi.

"Özköylü'nün Ümraniyespor maçı sonrası açıklamalarını talihsiz buluyoruz" diyen Ali Fırat, "Yeni teknik adam konusunda yönetim kurulu yetkiyi profesyonel şubeye verdi. Denizlispor'a sportif olarak katkı sağlayabilecek, uzun soluklu çalışabileceğimiz bir teknik adam ile anlaşmak istiyoruz. Görüşme yaptığımız hocalar var" diye konuştu. Ali Fırat, bir soru üzerine Oğuz Çetin ile de görüştüklerini kaydetti.

Başkan Yardımcısı Taner Atilla, Özköylü'yle ilgili, "Hocamız takımın idman boykotu yapmasına karşı çıktığını açıkladı. Demek hocanın sözleri takıma geçmedi. Bu idman boykotuna ilişkin belki de futbolcular hocanın bir gün önceki açıklamalarından cesaret almış olabilir" şeklinde konuştu.

Futbolculara yarın 1.5 milyon TL ödeme yapılacağını açıklayan Atilla, Özköylü'nün "Evde karga beslemiyoruz" sözüne atıfta bulunarak, "Takıma zaten ödeme yapılacaktı. Hocamıza da 100 bin TL verilecekti. Sezon başından beri aldığı para toplamda 275 bin TL olacaktı. Alacaklarının neredeyse üçte birini almış oluyor. Henüz ligin üçte biri bitmedi bile. Hangi kulüp günü gününe ödeme yapıyormuş da biz eleştiriliyoruz. Ayrılmadan önceki açıklamasında taraftarımıza, 'paralı asker' yakıştırması yaptı. Ümraniye maçında tribünde olan taraftar grubu Kapalı Tayfa idi. Bu insanlar bizim paralı askerimiz değil. Aksine kimseye bedava bilet veya otobüs vermemizi istemiyorlar. Denizli'nin en saygın taraftarlarından olan bu insanlara çok büyük ayıp edildi" ifadelerine yer verdi.

Özköylü'nün basın toplantısında elini masaya vurmasına ve delikanlılık vurgusu yapmasına da değinen Atilla, "Bizim hakkımızda söylediklerini duyar duymaz ne kadar delikanlı olduğumuzu gösterdik. Görevine son verdik. Bu neyin isyanı. Ben lisansını bile çıkaramayan kulüplerin hocalarından tek bir serzeniş duymadım" dedi.

Özköylü'nün tesislerde rahat çalışma ortamı olmadığı yönündeki iddiasına da yanıt veren Atilla, "Bir taraftar gelip bağırdı diye bütün taraftarların karalanmasına izin vermeyiz. Bir taraftar tesise geldi diye tehditler içinde olduğunu söylüyor. Biraz insaf. Özköylü puan ortalamasına baktığımızda Fatih Tekke'den daha başarılı değil. Altınordu ve Ümraniyespor maçlarını teknik ekibin takımı yönetememesi nedeniyle kaybettiğimize inanıyorum" diye konuştu.

Denizlispor'un her kulüp gibi maddi anlamda sıkıntılar yaşadığına değinen Atilla, "Sıkıntımız var ama abartıldığı gibi değil. Ocak ayına kadar bir planlama yaptık" dedi.

Özköylü'nün son Ümraniyespor maçında tribündeki teknik adamları kasteden açıklamalarına ilişkin de konuşan Atilla, "Tribünde pek çok teknik adam vardı. Bunların içinde Denizlispor'da çalışmış kişiler de vardı. Genellikle antrenörler İstanbul'da yaşadıkları için bu tip maçları takip etmeleri olağan bir durum. Biz bir hoca ile anlaşmış olsak Ümraniye maçına Özköylü ile çıkmazdık. Tamamen iftira atıyor. Ama kendisi başka takımlarla görüşmüş müdür bilemem. Her gittiği kulüpte aynı sorunları yaşıyor. Artık inandırıcılığı kalmadı. Bu kulüpten kimler geldi kimler geçti. Bir tane böyle üslup görülmedi" şeklinde konuştu.

BAŞKAN ÜSTEK: "AÇIKLAMALAR YANLIŞTI"

Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek, teknik direktör Osman Özköylü'nün Ümraniyespor maçı sonrası açıklamalarını yanlış bulduğunu belirtti. Üstek, "Hocamız daha önce 175 bin TL almıştı. Bugün de kendilerine 265 bin TL'lik bir ödeme yaptık. Sözleşmemizi karşılıklı anlaşmak suretiyle feshettik. Kendisine emekleri için teşekkür ediyorum. Yolu açık olsun. Burası Denizlispor. Buraya gelmek isteyen çok fazla hoca var. Biz primlerini düzenli ödeyen, bazı aksaklıklar yaşansa da futbolculara ödemeler gerçekleştiren bir kulübüz. Ligdeki pek çok kulüpten daha iyi durumdayız. Kimseye borcumuz kalmaz. Geçmişten kaynaklanan borçların da bir kısmını ödedik. Anlatıldığı abartıldığı gibi bir atmosfer yok" dedi.

Başkan Üstek, "Evde karga beslemiyoruz" sözleriyle gündeme gelen Özköylü için, "Osman Özköylü ile ilk açıklamasının ardından yollarımızı ayırmalıydık, geç kaldık" diye konuştu.