Spor Toto 1'inci Lig'de Ümraniyespor'a farklı yenilmesine rağmen Play-Off hattından çıkmayan Denizlispor'da yönetimle arasında büyük gerilim yaşanan teknik direktör Osman Özköylü'yle yolların ayrılmasının ardından arayış sürüyor.
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    09 Ekim 2018, Salı
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    'da aday bol

    Denizlispor'da aday bol

    1'inci Lig'de Ümraniyespor'a farklı yenilmesine rağmen Play-Off hattından çıkmayan 'da yönetimle arasında büyük gerilim yaşanan teknik direktör 'yle yolların ayrılmasının ardından arayış sürüyor.

    İlk etapta Ali Tandoğan ve Koray Palaz'ın isimlerini gündeme alan yeşil-siyahlıların listesinde geçen sezon 1'inci Lig'de şampiyon yaptığı 'dan 'de birkaç hafta önce ayrılan İbrahim Üzülmez, yine aynı şekilde B.B Erzurumspor'dan ayrılan , , ile İrfan Buz gibi isimler var.

    Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 3 gün izin yapan , antrenmanlara yarın yeniden başlayacak. Yeşil-siyahlı ekip, milli aradan sonra ligde 19 Ekim Cuma günü saat 19.00'da Afjet Afyonspor'u konuk edecek.

    1. 9.10.2018 13:39
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