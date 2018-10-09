Denizlispor'da aday bol
Spor Toto 1'inci Lig'de Ümraniyespor'a farklı yenilmesine rağmen Play-Off hattından çıkmayan Denizlispor'da yönetimle arasında büyük gerilim yaşanan teknik direktör Osman Özköylü'yle yolların ayrılmasının ardından arayış sürüyor.
İlk etapta Ali Tandoğan ve Koray Palaz'ın isimlerini gündeme alan yeşil-siyahlıların listesinde geçen sezon 1'inci Lig'de şampiyon yaptığı Çaykur Rizespor'dan Süper Lig'de birkaç hafta önce ayrılan İbrahim Üzülmez, yine aynı şekilde B.B Erzurumspor'dan ayrılan Mehmet Altıparmak, Yücel İldiz, Metin Diyadin ile İrfan Buz gibi isimler var.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 3 gün izin yapan Denizlispor, antrenmanlara yarın yeniden başlayacak. Yeşil-siyahlı ekip, milli aradan sonra ligde 19 Ekim Cuma günü saat 19.00'da Afjet Afyonspor'u konuk edecek.
- 9.10.2018 13:39
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Gözler yarın Ali Koç'ta olacak
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu Başakşehir’den, "ezdiklerine" dair bir açıklama yapılmadı Syn. Başkan ! Müsterih olun ve pusulayı kaybetmeyin !
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İslam Slimani Cezayir Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı
Toplam 3
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Düsseldorf'lu Cezayir’li oyuncunun millî takimiyla ilgili probleminden bize ne ? "Kumpas" konusunda düsüncesini yazmak isteyen, burayamı yazacak ?
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Fikret Orman'dan Cüneyt Çakır'a sert tepki!
Toplam 5
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sende haklısın be Babel ve Querasmanın kırmızı yemesi gerektiğini niye söylemiyorsun eyyam yapmasınlar derken yada geçtiğimiz haftalarda ofsayttan attığınızda
Denizlispor'da aday bol haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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