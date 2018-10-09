Anderson geliyor – Fotomaç – 09 Ekim 2018
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    09 Ekim 2018, Salı
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    geliyor

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    Fazla kilolarından kurtulan ’un Brezilyalı yıldızı milli aradan sonra formayı kapacak.

    deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönen 'da, belirsizliği sona eriyor. Büyük umutlarla transfer edilen Brezilyalı yıldız, ilk 8 haftada ligde kadroya girememişti. Milli arayı son fırsat olarak gören 30 yaşındaki oyuncunun, fazla kilolarından kurtulmaya başladığı ve hazır hale geleceği öğrenildi. Hakan Kutlu'nun, 22 Ekim'deki maçında forma şansı vermesi bekleniyor.
    1. 9.10.2018
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