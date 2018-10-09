Anderson geliyor
Fazla kilolarından kurtulan Adana Demirspor’un Brezilyalı yıldızı milli aradan sonra formayı kapacak.
Osmanlıspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönen Adana Demirspor'da, Anderson belirsizliği sona eriyor. Büyük umutlarla transfer edilen Brezilyalı yıldız, ilk 8 haftada ligde kadroya girememişti. Milli arayı son fırsat olarak gören 30 yaşındaki oyuncunun, fazla kilolarından kurtulmaya başladığı ve hazır hale geleceği öğrenildi. Hakan Kutlu'nun, 22 Ekim'deki Elazığ maçında forma şansı vermesi bekleniyor.
- 9.10.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Bedoo Feneri kurtarmak için varı bile bozdunuz helal size
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Kurt Bizlerde bu aciklamayi yidik
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Çirkin görüntüler
Toplam 2
Yorum
OLÇAY BURSA OLAYINDAN SONRA ..,BU OLAYDA BİR ÖZÜR İLE KAPATILACAKMI..? NEREDE BU CEZA SİSTEMİ NEREDE BU KANUN VE YASALAR..?
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