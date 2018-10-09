Spor Toto 1'inci Lig'de 8'inci haftayı düşme hattının 2 puan üzerinde 7 puanla 14'üncü sırada tamamlayan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, devre arasına kadar oynayacakları 9 karşılaşmaya da kazanmak için çıkacaklarını dile getirdi. 
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    09 Ekim 2018, Salı
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    tüm puanlara talip

    Altınordu tüm puanlara talip

    1'inci Lig'de 8'inci haftayı düşme hattının 2 puan üzerinde 7 puanla 14'üncü sırada tamamlayan 'da teknik direktör , devre arasına kadar oynayacakları 9 karşılaşmaya da kazanmak için çıkacaklarını dile getirdi.

    İç saha-deplasman ayrımı yapmadıklarını belirten , "Hesaplarımızın altında düşük bir puan topladık. Oyun anlamında doğruları yapıyoruz ama skor üretemedik. Milli maç arasından sonra çıkışımızın başlayacağını söyleyebilirim" diye konuştu.

    Önceki yıllarda da sezona kötü başlayıp daha sonra yükselişe geçtiklerini hatırlatan teknik patron Eroğlu, "Yeni bir takımız, hücum hattı komple yenilendi. Daha iyiye gitmemiz gerekiyor. İstediğimiz skorlar gelecek. Az gol yiyoruz, ancak daha fazla gol atmamız gerekiyor. Oyunumuzu rakiplere kabul ettirip, her maça kazanmak için çıkacağız" açıklamasında bulundu. 'da orta saha oyuncusu Anıl'ın tedavisi sürerken, sarı kart cezalısı ön libero Oğulcan iç sahadaki maçında forma giyemeyecek.

    ÇOCUKLARIN FUTBOL COŞKUSU
    Altınordu'nun 5 etaplık 29 Ekim Turnuvası'nın ilk bölümü hafta sonunda Selçuk'ta yapılırken 1000'e yakın okulu öğrencisi tüm hünerlerini sergileyip müthiş bir gün geçirdi.

    İsmet Orhunbilge Tesisleri'ndeki turnuvaya 38 farklı futbol okulundan 65 takım katıldı. 2006 ve 2007 doğumlu çocuklar iki günde 228 maça çıktı. Başkan turnuvayı izleyip çocuklarla bol bol fotoğraflar çektirdi. Maskot Atakan da çocukların sevgilisi oldu. Turnuvanın ikinci etabı bu hafta sonu gerçekleşecek.

    1. 9.10.2018 12:10
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