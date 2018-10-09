Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, milli maç arasında hazırlık maçı oynamak için rakip arıyor. 
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    09 Ekim 2018, Salı
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    rakip arıyor

    Altay rakip arıyor

    1'inci Lig ekiplerinden , milli maç arasında hazırlık maçı oynamak için rakip arıyor.

    Siyah-beyazlıların geçen hafta Galatasaray, ve 'a 'de özel müsabaka oynama konusunda teklif götürdüğü ancak 3 kulüpten de olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İzmir ekibinin teklifini ilk önce kabul etse de daha sonra sarı-kırmızılılar bu karardan vazgeçti.

    'ın rakip bulamaması halinde hafta sonunda U21 takımıyla hazırlık maçı oynaması bekleniyor. Siyah-beyazlılarda, 'da yer alan ön libero Atakan ve tedavisi süren dışında eksik yok.

    1. 9.10.2018 13:46
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