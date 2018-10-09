Altay rakip arıyor
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, milli maç arasında hazırlık maçı oynamak için rakip arıyor.
Siyah-beyazlıların geçen hafta Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a İzmir'de özel müsabaka oynama konusunda teklif götürdüğü ancak 3 kulüpten de olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İzmir ekibinin teklifini ilk önce kabul etse de daha sonra sarı-kırmızılılar bu karardan vazgeçti.
Altay'ın rakip bulamaması halinde hafta sonunda U21 takımıyla hazırlık maçı oynaması bekleniyor. Siyah-beyazlılarda, Ümit Milli Takım'da yer alan ön libero Atakan ve tedavisi süren İbrahim Öztürk dışında eksik yok.
- 9.10.2018 13:46
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Toplam 2
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Toplam 5
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sende haklısın be Babel ve Querasmanın kırmızı yemesi gerektiğini niye söylemiyorsun eyyam yapmasınlar derken yada geçtiğimiz haftalarda ofsayttan attığınızda
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