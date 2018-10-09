Siyah-beyazlıların geçen hafta Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a İzmir'de özel müsabaka oynama konusunda teklif götürdüğü ancak 3 kulüpten de olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İzmir ekibinin teklifini ilk önce kabul etse de daha sonra sarı-kırmızılılar bu karardan vazgeçti.

Altay'ın rakip bulamaması halinde hafta sonunda U21 takımıyla hazırlık maçı oynaması bekleniyor. Siyah-beyazlılarda, Ümit Milli Takım'da yer alan ön libero Atakan ve tedavisi süren İbrahim Öztürk dışında eksik yok.