Giresunspor'da Hüseyin Kalpar dönemi
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktör Hüseyin Kalpar ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.
Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, Kalpar ile 1 yıllık anlaşma sağladıklarını belirtti.
Bozbağ, anlaşmanın camiaya hayırlı olmasını diledi.
- 8.10.2018 22:04
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Bedoo Feneri kurtarmak için varı bile bozdunuz helal size
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Kurt Bizlerde bu aciklamayi yidik
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Çirkin görüntüler
Toplam 2
Yorum
OLÇAY BURSA OLAYINDAN SONRA ..,BU OLAYDA BİR ÖZÜR İLE KAPATILACAKMI..? NEREDE BU CEZA SİSTEMİ NEREDE BU KANUN VE YASALAR..?
Giresunspor'da Hüseyin Kalpar dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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