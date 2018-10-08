Giresunspor'da Hüseyin Kalpar dönemi – Fotomaç – 08 Ekim 2018
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    Giresunspor'da dönemi

    Giresunspor'da Hüseyin Kalpar dönemi

    1. Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktör ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

    Kulüp başkanı , yaptığı yazılı açıklamada, Kalpar ile 1 yıllık anlaşma sağladıklarını belirtti.

    Bozbağ, anlaşmanın camiaya hayırlı olmasını diledi.

    1. 8.10.2018 22:04
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