Gazişehir’den gol şov – Fotomaç – 08 Ekim 2018
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    ’den gol şov

    <a href="/index/gazisehir?id=bd76c75f-3c94-4e3a-998e-c73be14595c5" class="" rel="tag">Gazişehir</a>’den gol şov
    Ligde sıkıntılı günler geçiren , 9 kişi kaldığı maçta evinde 'den 5 gol yedi. , 20'de Gökhan'la öne geçti. 29'da Diarra kırmızı kart gördü ve ilk yarı 1-0 sona erdi. Gazişehir, 2. yarıda Gökhan, Wanderson, Chabbi ve Rıdvan'la gol şov yaptı. Bordo-Beyazlılarda 89'da da Bjarnason atıldı. Antep temsilcisi 2 maç sonra kazandı. Elazığ ise üst üste 2. mağlubiyetini alıp, düşme hattından kurtulamadı.
    1. 8.10.2018
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