Gazişehir’den gol şov
Ligde sıkıntılı günler geçiren Elazığspor, 9 kişi kaldığı maçta evinde Gazişehir'den 5 gol yedi. Gazişehir, 20'de Gökhan'la öne geçti. 29'da Diarra kırmızı kart gördü ve ilk yarı 1-0 sona erdi. Gazişehir, 2. yarıda Gökhan, Wanderson, Chabbi ve Rıdvan'la gol şov yaptı. Bordo-Beyazlılarda 89'da da Bjarnason atıldı. Antep temsilcisi 2 maç sonra kazandı. Elazığ ise üst üste 2. mağlubiyetini alıp, düşme hattından kurtulamadı.
- 8.10.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Hüseyin Cimşir: "Galibiyeti Ünal hocamıza armağan ediyoruz"
Toplam 2
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ismail ünal hocamıza bizde başsağlığı diliyoruz Allah annesinin mekanını cennet eylesin
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Ünal Karaman'ın acı günü
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ismail başın sagolsun ünal hoca Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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Beşiktaş sonunu getiremedi! Atiker Konyaspor 2 - 2 Beşiktaş
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PAŞA AH ULAN RIZA.....
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