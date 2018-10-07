Afyon'un affı yok!
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    Afyon'un affı yok!

    Afyon'un affı yok!

    Ege temsilcisi, genç isimlerle yoluna devam eden ’a gol yağdırdı. Serhat Gülpınar’ın öğrencileri, taraftarı önünde de ilk galibiyetini aldı

    Spor Toto 1. Ligi'nde 'u konuk eden Afjet , sahadan farklı galip ayrıldı. Maddi sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren Karabükspor'a şans tanımayan mor-beyazlılar, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı, evinde de ilk 3 puanını aldı. Oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi, aradığı golü 36. dakikada buldu. Enes'in vuruşunda savunmadan dönen topu takip eden Yasin, sert bir vuruşla golü attı: 1-0.

    NAZMİ YILDIZLAŞTI


    İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci 45'te de Afyonspor'un üstünlüğü vardı. 47'de Oltan Karakullukçu, topu ağlara gönderdi: 2-0. 58'de Bayram kafayla indirdiği topu Nazmi Candoğan, filelere yolladı: 3-0. 70'te Yasin'in ortasını iyi takip eden Bayram Çetin, kafayla fileleri havalandırdı: 4-0. Son sözü Nazmi söyledi. 81'de bir kez daha sahneye çıkan tecrübeli futbolcu, skoru belirleyen golü attı: 5-0.
    1. 7.10.2018
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