Afyon'un affı yok!
Ege temsilcisi, genç isimlerle yoluna devam eden Kardemir Karabükspor’a gol yağdırdı. Serhat Gülpınar’ın öğrencileri, taraftarı önünde de ilk galibiyetini aldı
NAZMİ YILDIZLAŞTI
İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci 45'te de Afyonspor'un üstünlüğü vardı. 47'de Oltan Karakullukçu, topu ağlara gönderdi: 2-0. 58'de Bayram kafayla indirdiği topu Nazmi Candoğan, filelere yolladı: 3-0. 70'te Yasin'in ortasını iyi takip eden Bayram Çetin, kafayla fileleri havalandırdı: 4-0. Son sözü Nazmi söyledi. 81'de bir kez daha sahneye çıkan tecrübeli futbolcu, skoru belirleyen golü attı: 5-0.
- 7.10.2018
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Lefter baba Futbolu zirvede bırakmak her nefs_e nasip olmuyor.
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Ryan Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım"
Toplam 1
Yorum
kenan uzat eli al topu devam, aynen TS maçındaki gibi hakem aynı hakem, kaleci gol atacak futbolcuya tekmeyi vuruyor devam, hakem hangi takımdan..
Afyon'un affı yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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