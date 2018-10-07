Adanaspor, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 2-1 yendi – Fotomaç – 07 Ekim 2018
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    , sahasında 'u 2-1 yendi

    Adanaspor, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 2-1 yendi

    1. Lig'in 8. haftasın , sahasında 'u 2-1 yendi.

    Stat: 5 Ocak Fatih Terim

    Hakemler: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Seyfettin Ünal

    Adanaspor: Karacic, Veli Kızılkaya, Digao (Dk. 82 Onur Akbay), , , Abdulkadir Özdemir (Dk. 11 ), Gökhan Sazdağı, Hakan Barış, Kenan Karışık, Kone, Robert Feczesin (Dk. 67 Oğuz Han Aynaoğlu)

    Balıkesirspor Baltok: Vukovic, (Dk. 57 Glumac), Bülent Cevahir, Uğur Aygören, , Kethevoama (Dk. 51 Furkan Çil), Nizamettin Çalışkan, Sedat Şahintürk, , Steve Beleck, Mahatma Otoo (Dk. 70 Okan Alkan)

    Goller: Dk. 27 Kethevoama (), Dk. 34 Feczesin, Dk. 60 Kone ()

    Kırmızı kart: Dk. 86 Cüneyt Köz (yedek kulübesinde) (Balıkesirspor Baltok)

    Sarı kartlar: Dk. 4 Oğuz Yılmaz, Dk. 86 Cumali Bişi, Dk. 86 Atilla Özmen (yedek kulübesinde) (Balıkesirspor Baltok), Dk. 72 Bilal Yener Arıca, Dk. 80 Özkan Taştemur, Dk. 87 Karacic, Dk. 90+1 Renan Diniz (Adanaspor)

    1. 7.10.2018 21:48
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