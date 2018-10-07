Adanaspor, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 2-1 yendi
Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasın Adanaspor, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 2-1 yendi.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Seyfettin Ünal
Adanaspor: Karacic, Veli Kızılkaya, Digao (Dk. 82 Onur Akbay), Renan Diniz, Özkan Taştemur, Abdulkadir Özdemir (Dk. 11 Bilal Yener Arıca), Gökhan Sazdağı, Hakan Barış, Kenan Karışık, Kone, Robert Feczesin (Dk. 67 Oğuz Han Aynaoğlu)
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz (Dk. 57 Glumac), Bülent Cevahir, Uğur Aygören, Oğuz Yılmaz, Kethevoama (Dk. 51 Furkan Çil), Nizamettin Çalışkan, Sedat Şahintürk, Cumali Bişi, Steve Beleck, Mahatma Otoo (Dk. 70 Okan Alkan)
Goller: Dk. 27 Kethevoama (Balıkesirspor Baltok), Dk. 34 Feczesin, Dk. 60 Kone (Adanaspor)
Kırmızı kart: Dk. 86 Cüneyt Köz (yedek kulübesinde) (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kartlar: Dk. 4 Oğuz Yılmaz, Dk. 86 Cumali Bişi, Dk. 86 Atilla Özmen (yedek kulübesinde) (Balıkesirspor Baltok), Dk. 72 Bilal Yener Arıca, Dk. 80 Özkan Taştemur, Dk. 87 Karacic, Dk. 90+1 Renan Diniz (Adanaspor)
- 7.10.2018 21:48
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"Bir aslan asla ölmez"
Toplam 1
Yorum
fenerbahçeli seni klube sokmam aslan parçası tek üzüldüğüm nokta volkan yoksa takımın yarısı gitse kadro dışı kalsa umurumda değil ne verdiniz takıma boş
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Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır ve VAR göndermesi!
Toplam 1
Yorum
can acısı bu adam resmen idda oynamassa bu kadar hakarete varan sözler söylemez mhk ve hakeme !!! dava acılsa kaybeder KESİN
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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