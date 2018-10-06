Ümraniyespor: 3 - Denizlispor: 0 – Fotomaç – 06 Ekim 2018
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    Ümraniyespor: 3 - Denizlispor: 0

    Ümraniyespor: 3 - Denizlispor: 0

    Ümraniyespor, 1. Lig'in 8. haftasında sahasında Denizlispor'u 3-0 yendi.

    Ümraniyespor, 1. Lig'in 8. haftasında sahasında Denizlispor'u 3-0 yendi.

    Stat: Ümraniye Belediyesi

    Hakemler: Ramazan Keleş, Oğuz Terzi, Anıl Usta

    Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Appindangoye, Tarık Tekdal, Mucahit Albayrak, Muhammed Gönülaçar, Serkan Göksu, Vasilogiannis (Dk. 83 Dialiba), Madinda (Dk. 87 Bahadır Taşdelen), , Leandrinho (Dk. 67 Atabey Çiçek)

    Denizlispor: Stackhowiak, (Dk. 83 Muhammed Himmet Ertürk), Abdülkerim Bardakcı, Taha Can Velioğlu, , Mehmet Taş (Dk. 46 Burak Çalık), Deniz Vural, Aissati, , , Mehmet Akyüz (Dk. 76 Cihan Özkaymak)

    Goller: Dk. 7 Madinda, Dk. 20 ve 84 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor)

    Sarı kartlar: Dk. 50 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 57 Recep Niyaz, Dk. 80 Alperen Babacan, Dk. 88 Ziya Alkurt (Denizlispor), Dk. 76 Vasilogiannis, Dk. 82 Atabey Çiçek (Ümraniyespor)


    1. 6.10.2018 16:33
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