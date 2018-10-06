Ümraniyespor: 3 - Denizlispor: 0
Ümraniyespor, Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında sahasında Denizlispor'u 3-0 yendi.
Ümraniyespor, Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında sahasında Denizlispor'u 3-0 yendi.
Stat: Ümraniye Belediyesi
Hakemler: Ramazan Keleş, Oğuz Terzi, Anıl Usta
Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Appindangoye, Tarık Tekdal, Mucahit Albayrak, Muhammed Gönülaçar, Serkan Göksu, Vasilogiannis (Dk. 83 Dialiba), Madinda (Dk. 87 Bahadır Taşdelen), Emircan Altıntaş, Leandrinho (Dk. 67 Atabey Çiçek)
Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan (Dk. 83 Muhammed Himmet Ertürk), Abdülkerim Bardakcı, Taha Can Velioğlu, Kerem Can Akyüz, Mehmet Taş (Dk. 46 Burak Çalık), Deniz Vural, Aissati, Recep Niyaz, Ziya Alkurt, Mehmet Akyüz (Dk. 76 Cihan Özkaymak)
Goller: Dk. 7 Madinda, Dk. 20 ve 84 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 50 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 57 Recep Niyaz, Dk. 80 Alperen Babacan, Dk. 88 Ziya Alkurt (Denizlispor), Dk. 76 Vasilogiannis, Dk. 82 Atabey Çiçek (Ümraniyespor)
- 6.10.2018 16:33
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Trabzonspor, Akhisarspor karşısında ilk peşinde
Toplam 2
Yorum
ertuğrul cvhroğlu 0 2 alıp döneceğiz
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Toplam 1
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10ur Alanın elinde patlar. Bence bizim İzet Hajrovic kalibresinde birisi. Özetle iş yapmaz.
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Fenerbahçe'de şok!
Toplam 6
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Ali veli Ali Koç başkan Fenerbahçe yi yönetmek şirket yönetmeye benzemez, bilmiyorum farkında mısın ama Fenerbahçe bölünmeye gidiyor.
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