Gözü yüksekte

Kurduğu kadroyla transferin şampiyonu olan ve son üç haftada Hatay, Altınordu ve Eskişehir'i gol yemeden deviren Adana Demirspor'un teknik adamı Hakan Kutlu, uyum sorununu atlattıklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Geçen milli maç arasından bu yana iyi performans sergiledik. Yarın oynayacağımız Osmanlı maçının bizi bir çıta daha yükseğe koyacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



DEMİR GİBİ OLDUK

Osmanlıspor'un geçtiğimiz hafta Gazişehir karşısında galibiyet aldığını hatırlatan 46 yaşındaki çalıştırıcı, zorlu bir maç olacağını belirtti. Kutlu, "Normalde güçlü bir takım ama ligde bir türlü toplayamamışlardı. Artık demir gibi bir bütün olmayı başardığımız için bu maçtan da galibiyetle ayrılmalıyız. Uyum sorununu aşmamızı göz önüne alırsak, serimizi sürdüreceğimizi söyleyebilirim" diyerek sözlerini noktaladı.