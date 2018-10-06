Gözü yüksekte
Adana Demir’in teknik direktörü, “Osmanlı maçının bizi bir çıta daha yükseğe koyacağını düşünüyorum” ded
Kurduğu kadroyla transferin şampiyonu olan ve son üç haftada Hatay, Altınordu ve Eskişehir'i gol yemeden deviren Adana Demirspor'un teknik adamı Hakan Kutlu, uyum sorununu atlattıklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Geçen milli maç arasından bu yana iyi performans sergiledik. Yarın oynayacağımız Osmanlı maçının bizi bir çıta daha yükseğe koyacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
DEMİR GİBİ OLDUK
Osmanlıspor'un geçtiğimiz hafta Gazişehir karşısında galibiyet aldığını hatırlatan 46 yaşındaki çalıştırıcı, zorlu bir maç olacağını belirtti. Kutlu, "Normalde güçlü bir takım ama ligde bir türlü toplayamamışlardı. Artık demir gibi bir bütün olmayı başardığımız için bu maçtan da galibiyetle ayrılmalıyız. Uyum sorununu aşmamızı göz önüne alırsak, serimizi sürdüreceğimizi söyleyebilirim" diyerek sözlerini noktaladı.
- 6.10.2018
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Her şeyin yalan senin! Ali Koç, Fenerbahçe'ye ve değerlerine şimdiden verdiğin zararlar, vereceklerinin emaresidir. D. Kurulu ivedilikle kongre karalı almalıdır.
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Etem sargın yaşım 45 bu takımın başına gelen en kötü olay Ali Koç Bora’n önce istifa et ve ekibinle birlikte git Volkandaki ruh sizde YÖK neyin kafasın
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
bülent hamamsarılar sayın ali koç gidin kendinize yeni bir oyuncak bulun. fenerbahçe monopol değil. siz fenerden gidin.
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