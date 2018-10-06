Gençlerbirliği, Süper Lig'e kenetlendi – Fotomaç – 06 Ekim 2018
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    , 'e kenetlendi

    Gençlerbirliği, Süper Lig'e kenetlendi

    Geçen sene onursal başkan merhum 'ın adının verildiği sezonda ligi 17'nci sırada tamamlayarak bir alt lig olan 1'inci Lig'in yolunu tutan , bu sezon 8'de 8 yaparak tekrar 'e geri dönmek için kenetlendi.

    'de kötü geçen dönemin ardından yeni sezonda 1'inci Lig'de şampiyonluk hedefiyle başlayan kırmızı siyahlılar, topladığı 24 puanla en yakın rakibi 'un önünde zirvede yer alıyor.

    Sezon başında 'tan boşalan teknik direktörlük görevine 'yi getiren temsilcisi 1'inci Lig serüvenine dolu dizgin başladı. Bu sezon oynadığı 8 maçta henüz mağlubiyeti ve beraberliği bulunmayan , sırasıyla Hatayspor, Altınordu, , , , Ümraniyespor, Afjet Afyonspor ve Altay ile karşılaştı. Başkent temsilcisi rakip fileleri 16 kez havandırırken kalesinde sadece 2 gol gördü.
    Lig'de atılan 16 gole 3'er golle , ve , 2 golle Stephene Sessegnon ile Alper Uludağ ve 1'er golle Jailton Paraiba, ile kaptan katkıda bulundu.

    Ayrıca Altay maçından önce oynadığı son 4 maçının ilk yarılarını golsüz tamamlayan kırmızı siyahlılar, galibiyete ikinci yarıda ulaştılar.

    1. 6.10.2018 11:25
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