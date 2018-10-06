Altınordu ile İstanbulspor 1-1 berabere kaldı – Fotomaç – 06 Ekim 2018
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    Altınordu ile İstanbulspor 1-1 berabere kaldı

    Altınordu ile İstanbulspor 1-1 berabere kaldı

    1. Lig 8. hafta mücadelesinde Altınordu ile İstanbulspor 1-1 berabere kaldı.

    Müsabakadan önce 'ın Gercüş ilçesi kırsalında düzenlenen terör saldırısında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

    Stat: Bornova

    Hakemler: Erkan Engin, Furkan Ürün, Cemil Tunç

    Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, , , (Dk. 76 Kemal Rüzgar), (Dk. 68 Mehmet Murat Uçar), Muhammed Mert, Serdar Deliktaş

    İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Bauque, Akaminko, Wellington, Tuncer Duhan Aksu, Barış Örücü (Dk. 85 ), , Cajic, Ali Dere, (Dk. 60 Arif Morkaya), İbrahim Yılmaz (Dk. 66 İbrahim Halil Çolak)

    Gol: Dk. 12 Alican Özfesli (Altınordu), Dk. 74 Onur Ergün (İstanbulspor)

    Sarı kartlar: Dk. 36 Oğulcan Ülgün, Dk. 64 Hüseyin Atakan Üner, Dk. 83 Serdar Deliktaş, Dk. 90+3 Yusuf Acer (Altınordu), Dk. 90+3 Akaminko (İstanbulspor)

    1. 6.10.2018 21:36
    2. Güncelleme: 6.10.2018 21:36
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