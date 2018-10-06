Altınordu ile İstanbulspor 1-1 berabere kaldı
Spor Toto 1. Lig 8. hafta mücadelesinde Altınordu ile İstanbulspor 1-1 berabere kaldı.
Müsabakadan önce Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında düzenlenen terör saldırısında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.
Stat: Bornova
Hakemler: Erkan Engin, Furkan Ürün, Cemil Tunç
Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Hüseyin Atakan Üner, Oğulcan Ülgün, Alican Özfesli (Dk. 76 Kemal Rüzgar), Sefa Yılmaz (Dk. 68 Mehmet Murat Uçar), Muhammed Mert, Serdar Deliktaş
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Bauque, Akaminko, Wellington, Tuncer Duhan Aksu, Barış Örücü (Dk. 85 Murat Duruer), Onur Ergün, Cajic, Ali Dere, Muhammed Demirci (Dk. 60 Arif Morkaya), İbrahim Yılmaz (Dk. 66 İbrahim Halil Çolak)
Gol: Dk. 12 Alican Özfesli (Altınordu), Dk. 74 Onur Ergün (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Oğulcan Ülgün, Dk. 64 Hüseyin Atakan Üner, Dk. 83 Serdar Deliktaş, Dk. 90+3 Yusuf Acer (Altınordu), Dk. 90+3 Akaminko (İstanbulspor)
- 6.10.2018 21:36
- Güncelleme: 6.10.2018 21:36
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Trabzonspor İzmir'e gitti
Toplam 1
Yorum
asasa herhafta bir oyuncu ne oluyor arkadaş .. kucka neden yok açıklamada yapılsın nedeni nedir.
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“Yıldırım ‘Koç’a sorun’ dedi”
Toplam 2
Yorum
taraftar fenerbahçenin İLACI ı E R S U N Y A N A L..........................................
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Galatasaray'da tek hedef 3 puan!
Toplam 1
Yorum
cimbom büyük gs li bülent başarılar ama 3 puan bizim
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