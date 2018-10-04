Kalpar'da sona doğru
Giresun Başkanı Mustafa Bozbağ, “Şu ana kadar sadece Hüseyin Kalpar ile görüştüm” diye konuştu
BAŞKAN Bozbağ, "Şu ana kadar sadece teknik direktör Hüseyin Kalpar ile görüştüm. Hüseyin hoca ile yarım saat süren bir telefon görüşmesi yaptım. Onun dışında yazılan çizilen hiçbir teknik adamla hiçbir görüşmedim" diye konuştu. Başkan Mustafa Bozbağ, birkaç gün içerisinde yeni hocanın resmen açıklanacağını da sözlerine ekledi.
- 4.10.2018
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Beşiktaş'ın Malmö kadrosu belli oldu
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eray forvette larin oynamasın love dinlendirilecekse pektemek oynamalı larin kadar pektemekte oynar larini oynatmayın yedek kalsın
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Trabzonspor'da savunma ağırlıklı antrenman
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1461 TRABZON Bu sezon puan kaybı fazla. Fırsat sezonu olabilir. Kadromuz iyi. Bireysel hataları en aza indirmeliyiz. Desteğe devam. Başka Trabzonspor yok
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Comic Yani taraftar farkında değil..
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