Kalpar'da sona doğru – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    Kalpar'da sona doğru

    Kalpar'da sona doğru

    Giresun Başkanı , “Şu ana kadar sadece ile görüştüm” diye konuştu

    SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un Başkanı , hakkında açıklamalarda bulundu. ve ekibine teşekkür eden Bozbağ, kulübün sıkıntılı günlerden geçtiğine dikkat çekerek "Sponsorluk olmadan kulüp yönetmeye çalışıyoruz. Alınacak hoca her şeyden önce Giresunspor'un mali yapısına uyacak, en önemli hedefimiz bu" dedi.

    BAŞKAN Bozbağ, "Şu ana kadar sadece teknik direktör ile görüştüm. Hüseyin hoca ile yarım saat süren bir telefon görüşmesi yaptım. Onun dışında yazılan çizilen hiçbir teknik adamla hiçbir görüşmedim" diye konuştu. Başkan Mustafa Bozbağ, birkaç gün içerisinde yeni hocanın resmen açıklanacağını da sözlerine ekledi.
    1. 4.10.2018
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