Serhat Gülpınar’a 3 maç ceza – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    ’a 3 maç ceza

    <a href="/index/serhat-gulpinar?id=5c883337-2188-4722-bd77-bc1b76d96aec" class="" rel="tag">Serhat Gülpınar</a>’a 3 maç ceza
    , Afjet Afyonspor'un teknik direktörü 'a 3 maç ceza verdi. Gülpınar'ın, kupada 'yle oynanan maçta hakeme fiili müdahale nedeniyle ceza aldığı açıklandı.
    1. 3.10.2018
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