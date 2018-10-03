Giresunspor teknik direktörünü arıyor
Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Giresunspor’da Teknik Direktör Metin Diyadin ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik adam arayışları başladı.
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Giresunspor'da Teknik Direktör Metin Diyadin ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik adam arayışları başladı.
Giresunspor, ligin 8. haftasında Boluspor ile deplasmanda oynanacağı maçın hazırlıklarını altyapı hocaları, Hakan Kurt ve Ercan Gezgin nezaretinde sürdürürken, kaleci antrenörlüğünü ise İsmail Güney yapıyor. Metin Diyadin'in ardından birçok ismin kulübün gündeme geldiği öğrenilirken yeni teknik direktörün kısa sürede netlik kazanacağı belirtiliyor.
Sezona iddialı bir kadro kurarak ve takımın yüzde 70'ini değiştirerek başlayan Çotanaklar, hedefleri doğrultusunda en iyi teknik heyeti takımın başına getirmek istiyor.
Spor Toto 1. Lig'de ise şu an itibariyle boşta olan teknik adamlar ise, İrfan Buz, Mehmet Altıparmak, İbrahim Üzülmez, Yücel İldiz, Mehmet Birinci, Sergen Yalçın, Yalçın Koşukavak ve Hüseyin Kalpar.
Metin Diyadin ligin 7. haftasında Adanaspor yenilgisinin ardından yapılan görüşler sonucunda yeşil-beyazlı ekipten ayrılmıştı.
- 3.10.2018 13:58
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