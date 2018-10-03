En iyi başlangıç Gençlerbirliği’nden – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    En iyi başlangıç ’nden

    En iyi başlangıç Gençlerbirliği’nden
    2001-2002'den itibaren farklı bir statüyle oynanan 1. Lig'de ilk 7 haftayı kayıpsız kapatan başkent ekibi , bu süreçte en başarılı sezon başlangıcına imza attı. 1. Lig geçmişinde en başarılı ekip konumunda 1988-89 'da yüzde 82,4 galibiyet oranıyla tamamlayan bulunuyor.
    1. 3.10.2018
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