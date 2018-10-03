Spor Toto 1. Lig’in 8. Haftası’nda Gazişehir Gaziantep’i konuk edecek olan TY Elazığspor ekip hazırlıklarını sürdürüyor.
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    ’da Gazişehir mesaisi sürüyor

    Elazığspor’da Gazişehir mesaisi sürüyor

    1. Lig’in 8. Haftası’nda ’i konuk edecek olan ekip hazırlıklarını sürdürüyor.

    1. Lig ekiplerinden , ligin 8. haftasında evinde ile karşılaşacak. Bordo-beyazlı ekip bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Elazığspor'lu futbolcular, teknik heyetin haftalık antrenman programı doğrultusunda tek çalışma gerçekleştirdi.

    Kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda futbolcular koordinasyon ve çabukluk çalışmasına tabi tutuldu.

    Teknik Direktör Orhan Kaynak ve yardımcıları yönetiminde yapılan çalışmaya sakatlığı bulunan Selim Enes Özeren dışında tüm futbolcular katıldı.

    1. 3.10.2018 16:13
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