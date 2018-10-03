Elazığspor’da Gazişehir mesaisi sürüyor
Spor Toto 1. Lig’in 8. Haftası’nda Gazişehir Gaziantep’i konuk edecek olan TY Elazığspor ekip hazırlıklarını sürdürüyor.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden TY Elazığspor, ligin 8. haftasında evinde Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak. Bordo-beyazlı ekip bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Elazığspor'lu futbolcular, teknik heyetin haftalık antrenman programı doğrultusunda tek çalışma gerçekleştirdi.
Kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda futbolcular koordinasyon ve çabukluk çalışmasına tabi tutuldu.
Teknik Direktör Orhan Kaynak ve yardımcıları yönetiminde yapılan çalışmaya sakatlığı bulunan Selim Enes Özeren dışında tüm futbolcular katıldı.
- 3.10.2018 16:13
-
Lyon Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan büyük övgü
Toplam 2
Yorum
olçay bu taraftarımızın önemini ve güzelliğini bilmem kaçıncı söyleyen kişi erman a söyleyin tüm bjk taraftarının kendisine yoğun selamları var..!
-
Damien Comolli'nin koltuğu sallanıyor
Toplam 6
Yorum
karado sorumlu comolli
-
Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu: "Şov için yapmadık"
Toplam 2
Yorum
GÜL ZEKİ YAVURUYU NEDEN ALDINIZ HACIM
Elazığspor’da Gazişehir mesaisi sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.