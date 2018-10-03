Denizlisporlu futbolculardan "alacak" protestosu

Alınan bilgiye göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde saat 17.00'de yapılması planlanan antrenman için tesislere gelen oyuncular, soyunma odasında toplanarak idmana çıkmama kararı aldı.

Tesislerdeki kondisyon salonunda çalışma gerçekleştiren sporcuların, yönetim kurulu üyelerinden ödemelerle ilgili kendilerine bir söz verilmesini bekledikleri belirtildi.

Bu arada yeşil-siyahlı kulübün medya sorumlusu, gazetecilerin yanına gelerek idmanın iptal olduğunu söyledi.

Kulüp başkan yardımcısı Yasin Özpek de gazetecilere yaptığı açıklamada, acı bir gerçek yaşadıklarını söyledi.

Yönetime 10-15 gün süre vermelerini futbolculardan istediklerini anlatan Özpek, "Biz daha dün göreve başladık. Çalışmalarımıza da başladık. Fakat burada acı gerçeği yaşadık. Kendilerini kınıyorum. Bize 15 gün süre verselerdi... Bu işlerin böyle olmayacağını kendileriyle konuşmaya çalıştık. Fakat karakterli ve karaktersiz futbolcu topluluğu var. Takdiri kamuoyuna bırakıyorum. İyi bir yerlere geldik. Biz heyecanla ve hevesle geldik. Karşılaştığımız durum hoş değil." ifadesini kullandı.

Profesyonel futbol şube sorumlusu Ali Fırat ise futbolcuların antrenman boykotunu sürdüreceklerini düşünmediğini ifade etti.

Bu sıkıntıyı yarına bırakmadan çözeceklerini belirten Fırat, futbolcuların mali sıkıntılara dikkati çekmek için idmana çıkmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Mali sıkıntıların giderilmesi açısından 1 günlük boykot olduğunu düşünüyorum. Devamı gelmeyecektir. Zaten yönetim olarak da buna müdahale edeceğiz. Sportif anlamda kulübün zarara uğramaması için bu sorunu mutlaka çözeceğiz."