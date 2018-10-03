Adana Demirspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları başladı
Spor Toto 1.Lig'de şampiyonluk hedefleyen Adana Demirspor, deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı.
Spor Toto 1.Lig'de şampiyonluk hedefleyen Adana Demirspor, deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışma oldu.
Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı.
Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Basına ve taraftara açık yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.
- 3.10.2018 10:25
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Sultanlar’dan farklı zafer
Toplam 1
Yorum
MELİH SAĞ TARAFTAN HÜCUMA ÇIKABİLEN SOLAK OYUNCUMUZ YOK
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Ertuğrul Erdoğan: Boyalı alanda çok sayı ürettik
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GEÇEN YILLARA NAZXARAN ÇOK SAYI YIYORUZ, SYN.ATAMAN 60-70 LI SAYILARDA TUTUYORDU ŞİMDİ YEDİĞİMİZ SAYILAR 80 LERİ AŞMAKTA,BUNA ACİL ÖNLEM
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Damien Comolli'nin koltuğu sallanıyor
Toplam 2
Yorum
kartal Comolliii sıfırsın sıfır.ben bu işin içinde sadece olmama ragmen,senden çok daha verimli,çok daha ucuz futbolcu bulurum.
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