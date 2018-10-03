1. Lig'de 7 haftada 4 teknik adam gitti
Spor Toto 1. Lig'de 7. haftanın ardından teknik direktör değişikliğine giden takım sayısı 4'e çıktı.
Spor Toto 1. Lig'de 7. haftanın ardından teknik direktör değişikliğine giden takım sayısı 4'e çıktı.
Spor Toto 1. Lig'de ilk teknik direktör değişikliği 4. haftanın ardından geldi. Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Fikret Yılmaz, 2-0 kaybettikleri Eskişehirspor maçının ardından istifa etti. Yılmaz'ın yerine Levent Açıkgöz getirildi.
Ligde 6. haftanın ardından Adanaspor'da Cihat Arslan görevinden ayrıldı. Arslan, Spor Toto Süper Lig ekibi Akhisarspor'un başına geçerken, Adanaspor'da Coşkun Demirbakan göreve başladı.
7. haftadan sonra ise iki takım değişikliğe gitti. Giresunspor'da Metin Diyadin, Gazişehir Gaziantep'te ise Yalçın Koşukavak'la yollar ayrıldı.
Geçen seneden beri göreve devam edenler
Ligde yer alan 18 ekipten 5'inde geçen seneki teknik adamlar bulunuyor.
Afjet Afyonspor'da Serhat Gülpınar, Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, Balıkesirspor'da Giray Bulak, Boluspor'da Sait Karafırtınalar ve Hatayspor'da İlhan Palut geçen sezon olduğu gibi takımlarının başında yollarına devam ediyor.
- 3.10.2018 09:43
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Sultanlar’dan farklı zafer
Toplam 1
Yorum
MELİH SAĞ TARAFTAN HÜCUMA ÇIKABİLEN SOLAK OYUNCUMUZ YOK
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Ertuğrul Erdoğan: Boyalı alanda çok sayı ürettik
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GEÇEN YILLARA NAZXARAN ÇOK SAYI YIYORUZ, SYN.ATAMAN 60-70 LI SAYILARDA TUTUYORDU ŞİMDİ YEDİĞİMİZ SAYILAR 80 LERİ AŞMAKTA,BUNA ACİL ÖNLEM
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Damien Comolli'nin koltuğu sallanıyor
Toplam 2
Yorum
kartal Comolliii sıfırsın sıfır.ben bu işin içinde sadece olmama ragmen,senden çok daha verimli,çok daha ucuz futbolcu bulurum.
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