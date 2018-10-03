Spor Toto 1. Lig'de 7. haftanın ardından teknik direktör değişikliğine giden takım sayısı 4'e çıktı.
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    1. Lig'de 7 haftada 4 teknik adam gitti

    1. Lig'de 7. haftanın ardından değişikliğine giden takım sayısı 4'e çıktı.

    1. Lig'de 7. haftanın ardından değişikliğine giden takım sayısı 4'e çıktı.

    Spor Toto 1. Lig'de ilk teknik direktör değişikliği 4. haftanın ardından geldi. Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Fikret Yılmaz, 2-0 kaybettikleri maçının ardından istifa etti. Yılmaz'ın yerine Levent Açıkgöz getirildi.

    Ligde 6. haftanın ardından 'da görevinden ayrıldı. Arslan, Spor Toto Süper Lig ekibi Akhisarspor'un başına geçerken, Adanaspor'da Coşkun Demirbakan göreve başladı.

    7. haftadan sonra ise iki takım değişikliğe gitti. Giresunspor'da , Gazişehir 'te ise 'la yollar ayrıldı.

    Geçen seneden beri göreve devam edenler
    Ligde yer alan 18 ekipten 5'inde geçen seneki teknik adamlar bulunuyor.

    Afjet Afyonspor'da Serhat Gülpınar, Altınordu'da , 'da Giray Bulak, 'da Sait Karafırtınalar ve Hatayspor'da İlhan Palut geçen sezon olduğu gibi takımlarının başında yollarına devam ediyor.

    1. 3.10.2018 09:43
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