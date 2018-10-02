Süper gençler!

Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği fırtınası hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz yıl onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda Süper Lig'e veda eden başkent ekibi, bu sezon oynadığı 7 maçın tamamından galibiyetle ayrıldı. Son olarak Afjet Afyon'u 1-0 deviren kırmızı-siyahlılar, en yakın rakibi Boluspor'un 2 puan önünde zirvede yer alırken, rakip filelere 15 gol bıraktı. G.Birliği geride kalan sürede ise kalesinde 2 gole izin verdi.



GOLLER DENGELİ

Ankara temsilcisinde Mert Nobre, Bekir Yılmaz ve Nadir Çiftçi 3'er golle takımın skor yükünü çeken isimler oldu. Sezon başında göreve gelen Erkan Sözeri yönetiminde ligdeki 7 maçından galibiyetle ayrılan Gençler, kupada da Bergama Belediye'yi 2-0'la saf dışı bıraktı. Son 4 maçının ilk yarısı golsüz sona eren ve ikinci yarıda skoru elde eden kırmızı-siyahlılar, gelecek hafta Altay deplasmanında serisini sürdürme peşinde olacak.