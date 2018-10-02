Süper gençler! – Fotomaç – 02 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Süper gençler!

    Süper gençler!

    yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, 21 puanla zirveye kuruldu. Gençler, rakip ağları 15 kez sarsarken, kalesinde yalnızca 2 gol gördü

    1. Lig'de fırtınası hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz yıl onursal başkanı merhum 'ın adının verildiği sezonda 'e veda eden başkent ekibi, bu sezon oynadığı 7 maçın tamamından galibiyetle ayrıldı. Son olarak Afjet Afyon'u 1-0 deviren kırmızı-siyahlılar, en yakın rakibi 'un 2 puan önünde zirvede yer alırken, rakip filelere 15 gol bıraktı. G.Birliği geride kalan sürede ise kalesinde 2 gole izin verdi.

    GOLLER DENGELİ
    temsilcisinde , ve 3'er golle takımın skor yükünü çeken isimler oldu. Sezon başında göreve gelen yönetiminde ligdeki 7 maçından galibiyetle ayrılan Gençler, kupada da Bergama Belediye'yi 2-0'la saf dışı bıraktı. Son 4 maçının ilk yarısı golsüz sona eren ve ikinci yarıda skoru elde eden kırmızı-siyahlılar, gelecek hafta Altay deplasmanında serisini sürdürme peşinde olacak.

    1. 2.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Süper gençler! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN