Süper gençler!
Erkan Sözeri yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, 21 puanla zirveye kuruldu. Gençler, rakip ağları 15 kez sarsarken, kalesinde yalnızca 2 gol gördü
Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği fırtınası hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz yıl onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda Süper Lig'e veda eden başkent ekibi, bu sezon oynadığı 7 maçın tamamından galibiyetle ayrıldı. Son olarak Afjet Afyon'u 1-0 deviren kırmızı-siyahlılar, en yakın rakibi Boluspor'un 2 puan önünde zirvede yer alırken, rakip filelere 15 gol bıraktı. G.Birliği geride kalan sürede ise kalesinde 2 gole izin verdi.
GOLLER DENGELİ
Ankara temsilcisinde Mert Nobre, Bekir Yılmaz ve Nadir Çiftçi 3'er golle takımın skor yükünü çeken isimler oldu. Sezon başında göreve gelen Erkan Sözeri yönetiminde ligdeki 7 maçından galibiyetle ayrılan Gençler, kupada da Bergama Belediye'yi 2-0'la saf dışı bıraktı. Son 4 maçının ilk yarısı golsüz sona eren ve ikinci yarıda skoru elde eden kırmızı-siyahlılar, gelecek hafta Altay deplasmanında serisini sürdürme peşinde olacak.
- 2.10.2018
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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