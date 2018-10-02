Giresunspor, Metin Diyadin ile yolları ayırdı
Giresunspor, Metin Diyadin ile yolları ayırdı
Spot Toto 1. Lig ekiplerinde Giresunspor, Teknik Direktör Metin Diyadin ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.
Ligin 7. haftasında Adanaspor'a evinde son dakikada yediği gol ile yenilen Karadeniz temsilcisinde yönetim bugün Teknik Direktör Metin Diyadin ile bir araya geldi. Toplantının sonunda Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı kısa açıklamada, "Teknik direktörümüz Metin Diyadin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız" dedi.
- 2.10.2018 16:00
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