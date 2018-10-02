Giresunspor, Metin Diyadin ile yolları ayırdı
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    02 Ekim 2018, Salı
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    Giresunspor, ile yolları ayırdı

    Giresunspor, Metin Diyadin ile yolları ayırdı

    Giresunspor, ile yolları ayırdı

    Spot Toto 1. Lig ekiplerinde Giresunspor, ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

    Ligin 7. haftasında 'a evinde son dakikada yediği gol ile yenilen temsilcisinde yönetim bugün Teknik Direktör Metin Diyadin ile bir araya geldi. Toplantının sonunda Giresunspor Kulüp Başkanı , yaptığı kısa açıklamada, "Teknik direktörümüz Metin Diyadin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız" dedi.

    1. 2.10.2018 16:00
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