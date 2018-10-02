Gençlerbirliği'nden kayıpsız başlangıç – Fotomaç – 02 Ekim 2018
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    02 Ekim 2018, Salı
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    'nden kayıpsız başlangıç

    Gençlerbirliği'nden kayıpsız başlangıç

    1. Lig'de ilk 7 haftayı kayıpsız kapatan , bu süreçte en başarılı sezon başlangıcına imza attı

    2001-2002'den itibaren farklı bir statüyle oynanan 1. Lig'de 2018-2019 sezonunda ilk 7 haftayı kayıpsız geçen , bu süreçte en başarılı sezon başlangıcına imza attı.

    İlk 2 takımın doğrudan 'e yükseleceği, takip eden 4 takımın play-off mücadelesi vereceği Spor Toto 1. Lig'de 7. hafta maçları dün oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı. İlk 7 haftayı kayıpsız kapatan Gençlerbirliği topladığı 21 puanla ilk sırada yer aldı. Ligin namağlup iki ekibinden biri olan da 19 puanla başkent temsilcisini takip etti.

    Gençlerbirliği'nden ilk
    Bu yıl 56. kez Süper Lig'e yükselme heyecanının yaşandığı Spor Toto 1. Lig, 2. Lig adıyla oynanmaya başlandıktan sonra yapılan statü değişikliğiyle 2001-2002'den itibaren İkinci Lig A Kategorisi, 2007-2008'den sonra da 1. Lig adını aldı.

    Ligde ilk 7 maçı kayıpsız geçen Gençlerbirliği, 2001-2002'den itibaren en iyi sezon başlangıcına imza attı.

    Spor Toto 1. Lig'de 2001-2002'den beri 2005-2006'da ilk 6 maçında sahadan 3 puanla ayrılmıştı. 2004-2005'te , 2013-2014'te ise ilk 5 müsabakada rakiplerini mağlup etmişti.

    En başarılı ekip Zeytinburnu
    Spor Toto 1. Lig'de daha önceki 55 sezonda en başarılı ekip konumunda bulunuyor.

    1988-1989 sezonunda 2. Lig C Grubu'nda Zeytinburnu yüzde 82,4 galibiyet oranı yakalamıştı. O sezon Süper Lig'e çıkan Zeytinburnu'nun ardından en başarılı ekipler 1983-1984'te 76,7 galibiyet yüzdesiyle Malatyaspor ve 1990-1991'de yüzde 76,5 galibiyet oranıyla Altay oldu.

    1. 2.10.2018 09:57
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