Gazişehir Gaziantep, Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, teknik direktör Koşukavak ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı aldığı bildirildi.
Açıklamada, Koşukavak ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki yaşamlarında başarılar dilendi.
Sezon başında Gaziantep ekibi ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Koşukavak, eski takımıyla çıktığı 7 lig maçında 3 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.
- 2.10.2018 15:34
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