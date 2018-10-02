Denizlispor Kulübü Başkanı Mustafa Üstek, kulüpte maaşların hafta sonu oynanacak Ümraniyespor maçı öncesinde ödeneceğini söyledi.
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    02 Ekim 2018, Salı
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    Denizlispor’da maaş müjdesi

    Denizlispor’da maaş müjdesi

    Denizlispor Kulübü Başkanı , kulüpte maaşların hafta sonu oynanacak Ümraniyespor maçı öncesinde ödeneceğini söyledi.

    Denizlispor Kulübü Başkanı , kulüpte maaşların hafta sonu oynanacak Ümraniyespor maçı öncesinde ödeneceğini söyledi.

    Başkan Üstek, yaptığı açıklamada kulüpten alacak ve maaş ödemelerinin 6 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Ümraniyespor karşılaşması öncesinde yapılacağını belirterek, " 'nün yaptığı açıklama şanssız bir açıklama olmuş. Biz bu konuyu geçtiğimiz günlerde yaptığımız toplantılarda konuşmuştuk. Hafta sonu oynanacak Ümraniyespor maçı öncesinde ödeyeceğimizi söylemiştik. Zamanlaması yanlış olmuş. Halledilmeyecek bir mesele değildi" dedi.

    1. 2.10.2018 12:14
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