Denizlispor’da maaş müjdesi

Denizlispor Kulübü Başkanı Mustafa Üstek, kulüpte maaşların hafta sonu oynanacak Ümraniyespor maçı öncesinde ödeneceğini söyledi.

Başkan Üstek, yaptığı açıklamada kulüpten alacak ve maaş ödemelerinin 6 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Ümraniyespor karşılaşması öncesinde yapılacağını belirterek, "Teknik Direktör Osman Özköylü'nün yaptığı açıklama şanssız bir açıklama olmuş. Biz bu konuyu geçtiğimiz günlerde yaptığımız toplantılarda konuşmuştuk. Hafta sonu oynanacak Ümraniyespor maçı öncesinde ödeyeceğimizi söylemiştik. Zamanlaması yanlış olmuş. Halledilmeyecek bir mesele değildi" dedi.