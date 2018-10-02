Spor Toto 1'inci Lig'de son 4 yılda 3 kez küme düşmekten son hafta kıl payıyla kurtulan Denizlispor, bu sezon Play-Off yarışına ortak olmanın sevincini yaşıyor.

Sezona tutuk başladıktan sonra üst üste 3 maçını kazanan yeşil-siyahlı ekip, haftayı 21 puanlı lider Gençlerbirliği, 19 puanlı ikinci Boluspor ve 16 puandaki Adana Demirspor'un ardından 13 puanla dördüncü sırada tamamladı.

Takımın iyi performansıyla geçen hafta olağanüstü kongrede son andan tekrar aday olarak güven tazeleyen Başkan Mustafa Üstek de kesenin ağzını açtı. Elazığspor maçı öncesi futbolculara Osmanlıspor galibiyetinin 6'şar bin TL'lik primlerini dağıtan Üstek, Elazığ'dan alınan 3 puan için de bu hafta 4'er bin TL ödül verecek. Yönetimin ayrıca teknik heyet ve futbolculara transfer taksidi ödemesi de yapacağı öğrenildi.