Denizlispor sevinç yaşıyor
Denizlispor, bu sezon Play-Off yarışına ortak olmanın sevincini yaşıyor.
Spor Toto 1'inci Lig'de son 4 yılda 3 kez küme düşmekten son hafta kıl payıyla kurtulan Denizlispor, bu sezon Play-Off yarışına ortak olmanın sevincini yaşıyor.
Sezona tutuk başladıktan sonra üst üste 3 maçını kazanan yeşil-siyahlı ekip, haftayı 21 puanlı lider Gençlerbirliği, 19 puanlı ikinci Boluspor ve 16 puandaki Adana Demirspor'un ardından 13 puanla dördüncü sırada tamamladı.
Takımın iyi performansıyla geçen hafta olağanüstü kongrede son andan tekrar aday olarak güven tazeleyen Başkan Mustafa Üstek de kesenin ağzını açtı. Elazığspor maçı öncesi futbolculara Osmanlıspor galibiyetinin 6'şar bin TL'lik primlerini dağıtan Üstek, Elazığ'dan alınan 3 puan için de bu hafta 4'er bin TL ödül verecek. Yönetimin ayrıca teknik heyet ve futbolculara transfer taksidi ödemesi de yapacağı öğrenildi.
- 2.10.2018 14:31
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Çare Yılmaz Vural!
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Yorum
HARUN FB için yilaz vural olur neden adam gibi oynamayan futbolcuları dayaktan geçirir o zaman oynarlar
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Frey'in menajerinden Erzurumspor açıklaması!
Toplam 2
Yorum
sinan bu topçuyu alıp kulube getiren comalli değil mi baş sorumluda odur.transferler fb kalitesinde olmadığını herkes gördü
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Fenerbahçe'den Cocu paylaşımı!
Toplam 1
Yorum
kanarya bizi bitirdin be
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