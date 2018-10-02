Denizlispor, bu sezon Play-Off yarışına ortak olmanın sevincini yaşıyor.
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    02 Ekim 2018, Salı
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    sevinç yaşıyor

    , bu sezon Play-Off yarışına ortak olmanın sevincini yaşıyor.

    1'inci Lig'de son 4 yılda 3 kez küme düşmekten son hafta kıl payıyla kurtulan , bu sezon Play-Off yarışına ortak olmanın sevincini yaşıyor.

    Sezona tutuk başladıktan sonra üst üste 3 maçını kazanan yeşil-siyahlı ekip, haftayı 21 puanlı lider , 19 puanlı ikinci ve 16 puandaki 'un ardından 13 puanla dördüncü sırada tamamladı.

    Takımın iyi performansıyla geçen hafta olağanüstü kongrede son andan tekrar aday olarak güven tazeleyen Başkan Mustafa Üstek de kesenin ağzını açtı. maçı öncesi futbolculara galibiyetinin 6'şar bin 'lik primlerini dağıtan Üstek, 'dan alınan 3 puan için de bu hafta 4'er bin TL ödül verecek. Yönetimin ayrıca teknik heyet ve futbolculara transfer taksidi ödemesi de yapacağı öğrenildi.

    1. 2.10.2018 14:31
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