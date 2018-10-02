Çarıkcı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce Boluspor'a, altyapı sporcularının bulunduğu tesisin kira borcu nedeniyle ihbarname gönderilmesine ilişkin, kulüp avukatı Sinan Barut ve yöneticilerle basın toplantısı düzenledi.

Konunun bir haftadır Bolu'nun gündeminde yer aldığını belirten Çarıkcı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan diyor ki; altyapıya önem vereceksiniz. Gençlik ve Spor Bakanı diyor ki, reklam parası vermem, ama bana altyapı ile ilgili bir proje getirirsen hiçbir sorun yok. Altyapıda şu an 75 öğrencimiz var. Bunların tamamı yabancı. Burada 14 ile 19 yaş gurubundan sporcularımız var. Bu kardeşlerimiz Boluspor Koleji'ne ya da bir başka okula gidiyor. 1,5 milyon lira ile de onların sabah, öyle ve akşam yemekler ile ulaşımları sağlanıyor. Bir miktar da para veriliyor." şeklinde konuştu.

Spora hizmet ettiklerini anlatan Çarıkcı, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu borçlar bizden önceki yönetimden, 2014 yılından gelen borçlardır. Hiçbir zaman Türkiye'de bir kulüp, bu şekilde avukatlık, tahliye kararı olmamıştır. Bizi üzen nokta budur. Yoksa bu çok parada değil. Buradaki niyet altyapı tesisi. Normalde devletin bize para vermesi lazım. Siz 80 kişiye ekmek veriyorsunuz, futbolcu yetiştiriyorsunuz. Bize prim verecekleri yerde bununla karşı karşıya kaldık. Gerekirse Boluspor Yönetim Kurulu orayı kapatır. 80 kişinin bulunduğu altyapıyı kapatır, kulüp de 1,5 milyon lira kar eder."

Yönetim kurulu üyesi ve kulüp avukatı Sinan Barut ise Boluspor'un uzun süredir kullandığı altyapı tesisinin boşaltılmasının talep edildiğini aktararak, "Altyapı hizmetlerinde yeni sporcuların yetişmesine öncülük eden Boluspor'a bu davanın açılması bizi son derece üzmüştür." ifadelerini kullandı.