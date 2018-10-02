Bolu halkı sevinecek – Fotomaç – 02 Ekim 2018
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    02 Ekim 2018, Salı
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    halkı sevinecek

    <a href="/index/bolu?id=7dd89abd-718a-4016-a573-524dedebdf56" class="" rel="tag">Bolu</a> halkı sevinecek

    Yarenler’in Başkanı , hedeflerinin halkına şampiyonluk sevinci yaşatmak olduğunu söyledi

    Lige 7 haftada 19 puanla giriş yapan 'da, Başkan iddialı konuştu. İstanbulspor deplasmanından 3 puanla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Çarıkçı, "Başarıya inanmış bir takım var. Amacımız, 'u şampiyon yapıp halkına bu sevinci yaşatmak" ifadelerini kullandı. Gelecek hafta Giresunspor'u ağırlayacakları maça tüm taraftarları beklediklerini kaydeden Çarıkçı, sözlerini şöyle tamamladı: "Taraftarımızın stadı doldurmasını ve takımlarına destek olmasını istiyorum. Taraftarlarımızdan alacağımız destekle hedeflerimize ulaşacağız. Artık iyi bir yoldayız. İnşallah Boluspor bu seriyi devam ettirecek."

    1. 2.10.2018
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