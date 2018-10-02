Bolu halkı sevinecek
Yarenler’in Başkanı Necip Çarıkçı, hedeflerinin Bolu halkına şampiyonluk sevinci yaşatmak olduğunu söyledi
Lige 7 haftada 19 puanla giriş yapan Boluspor'da, Başkan Necip Çarıkçı iddialı konuştu. İstanbulspor deplasmanından 3 puanla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Çarıkçı, "Başarıya inanmış bir takım var. Amacımız, Boluspor'u şampiyon yapıp Bolu halkına bu sevinci yaşatmak" ifadelerini kullandı. Gelecek hafta Giresunspor'u ağırlayacakları maça tüm taraftarları beklediklerini kaydeden Çarıkçı, sözlerini şöyle tamamladı: "Taraftarımızın stadı doldurmasını ve takımlarına destek olmasını istiyorum. Taraftarlarımızdan alacağımız destekle hedeflerimize ulaşacağız. Artık iyi bir yoldayız. İnşallah Boluspor bu seriyi devam ettirecek."
- 2.10.2018
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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