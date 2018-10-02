Lige 7 haftada 19 puanla giriş yapan Boluspor'da, Başkan Necip Çarıkçı iddialı konuştu. İstanbulspor deplasmanından 3 puanla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Çarıkçı, "Başarıya inanmış bir takım var. Amacımız, Boluspor'u şampiyon yapıp Bolu halkına bu sevinci yaşatmak" ifadelerini kullandı. Gelecek hafta Giresunspor'u ağırlayacakları maça tüm taraftarları beklediklerini kaydeden Çarıkçı, sözlerini şöyle tamamladı: "Taraftarımızın stadı doldurmasını ve takımlarına destek olmasını istiyorum. Taraftarlarımızdan alacağımız destekle hedeflerimize ulaşacağız. Artık iyi bir yoldayız. İnşallah Boluspor bu seriyi devam ettirecek."