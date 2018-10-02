Turuncu-beyazlılarda teknik direktör Coşkun Demirbakan, görev aldığı ilk maçta takımını 3 puanla buluşturdu
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    02 Ekim 2018, Salı
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    galibiyetle tanıştı

    Adanaspor galibiyetle tanıştı

    Turuncu-beyazlılarda , görev aldığı ilk maçta takımını 3 puanla buluşturdu

    1. Lig ekibi , deplasmanda Giresunspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek 7'nci hafta sonunda 3 puanla tanıştı.

    Sezona 'la başlayan turuncu-beyazlılar, ligin ilk 6 haftasında istediği sonuçlara ulaşamadı. 6 haftalık periyotta 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan ekibi, taraftarlarını bu süreçte mutlu edemedi.

    Adanaspor, geçen hafta Cihat Arslan'la yollarını ayırıp teknik direktör 'ı göreve getirdi. Takımıyla ilk maçına Giresunspor deplasmanında çıkan Demirbakan, Hakan Barış'ın 90+3. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

    Teknik direktör Coşkun Demirbakan idaresinde çıkılan ilk maçta sezonun ilk galibiyetini elde eden turuncu-beyazlılar, puanını 6'ya yükseltti.

    1. 2.10.2018 09:54
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