Adanaspor galibiyetle tanıştı
Turuncu-beyazlılarda teknik direktör Coşkun Demirbakan, görev aldığı ilk maçta takımını 3 puanla buluşturdu
Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor, deplasmanda Giresunspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek 7'nci hafta sonunda 3 puanla tanıştı.
Sezona teknik direktör Cihat Arslan'la başlayan turuncu-beyazlılar, ligin ilk 6 haftasında istediği sonuçlara ulaşamadı. 6 haftalık periyotta 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan Akdeniz ekibi, taraftarlarını bu süreçte mutlu edemedi.
Adanaspor, geçen hafta Cihat Arslan'la yollarını ayırıp teknik direktör Coşkun Demirbakan'ı göreve getirdi. Takımıyla ilk maçına Giresunspor deplasmanında çıkan Demirbakan, Hakan Barış'ın 90+3. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.
Teknik direktör Coşkun Demirbakan idaresinde çıkılan ilk maçta sezonun ilk galibiyetini elde eden turuncu-beyazlılar, puanını 6'ya yükseltti.
- 2.10.2018 09:54
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