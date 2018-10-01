Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor, sahasında Eskişehirspor'u 4-0 yendi.
Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor, sahasında Eskişehirspor'u 4-0 yendi.
ADANA DEMİRSPOR BAŞKANI, MAÇI TARAFTARLARLA İZLEDİ
Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor sahasında Eskişehirspor'u 4-0 yendiği maçta, Kulüp Başkanı Murat Sancak maçı tribünde taraftarlarla birlikte izledi. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, maç başlamadan önce maraton tribününe geçip, ilk 30 dakikayı orada izledi. Daha sonra Kuzey Kale arkasına geçerek Şimşekler grubu ile maçı takıp etti. Maç boyunca taraftarlarla birlikte tezahürat yaptı. Maç sonunda Sancak taraftarlarının alkışı ile birlikte stadyumdan ayrıldı.
??Adana Demirspor taraftarı Müslüm Baba için söyledi.— Fotomaç TV (@Fotomac_TV) 1 Ekim 2018
Kim bilir kimler var şimdi kalbinde
Sen beni unuttun çoktan belki de
Ben hala yaşadığım eski günlerde
Her şeyde sen varsın unutamadım pic.twitter.com/CRUh6fmVNV
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Yasin Kol, Habip Tiryaki, Kamil Çetin
Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Mitrovic, İsmail Konuk, Orhan Taşdelen, Galip Güzel, Traore, Kage (Dk. 61 Kosecki), Hakan Bilgiç, Erdal Öztürk (Dk. 80 Batuhan Karadeniz), Orkan Çınar (Dk. 70 Berk Yıldız), Pote
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş, Mevlüt Çelik (Dk. 46 Fıratcan Üzüm), İsmail Oykun, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 78 Kaan Gül), Furgan Polat, Mehmet Özcan, Talha Erdoğan, Cemali Sertel, İbrahim Halil Öner
Goller: Dk. 13 Kage, Dk. 30 Galip Güzel, Dk. 73 Mehmet Özcan (Kendi kalesine), Dk. 82 Berk Yıldız (Adana Demirspor)
Sarı kart: Dk. 31 Ekrem Kılıçarslan (Eskişehirspor)
- 30.9.2018 21:47
- Güncelleme: 1.10.2018 09:37
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Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
Egeli FB li aziz baskan 20 yildir catallarla ugrasiyordu FByi yikamadilar sen geldin icten yiktin catallarin kabadaiylarin ekmegine yag sürdün iyimi sim
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Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
murat ali koç az bile söyledi rıdvanın haddinemi ali koçu eleştirmek
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Ahmet Çakar'dan olay Rizespor - Fenerbahçe paylaşımı
Toplam 2
Yorum
ibo hakemler yardim etmese fenerin hali budur..
Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor, sahasında Eskişehirspor'u 4-0 yendi. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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