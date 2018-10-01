Osman Özköylü: "Çıkışımızı sürdüreceğiz" – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    : "Çıkışımızı sürdüreceğiz"

    <a href="/index/osman-ozkoylu?id=7d3db32c-0c78-416b-933d-ea7e6969e2e1" class="" rel="tag">Osman Özköylü</a>: "Çıkışımızı sürdüreceğiz"
    Son 3 haftada yaptığı maçları kazanan Denizlispor'da teknik direktör takımın durumundan memnun. Özköylü, "14-15 oyuncunun takıma oturması kolay değildi. İyi yoldayız. Taraftarımızın desteğiyle çıkışımızı sürdürüyoruz" yorumunda bulundu.
    1. 1.10.2018
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