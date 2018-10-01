Hüseyin Eroğlu: "1 puan önemli" – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    : "1 puan önemli"

    <a href="/index/huseyin-eroglu?id=359a5193-02a4-4a9a-8921-0ad5e93b72a9" class="" rel="tag">Hüseyin Eroğlu</a>: "1 puan önemli"
    Hatay deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Altınordu, galibiyet hasretini 3 maça çıkarırken, teknik direktör alınan puanın önemli olduğunu söyledi. Eroğlu, "Sahaya mutlak galibiyet için çıkmıştık. Alınan puan bizim için kazanç oldu" dedi.
    1. 1.10.2018
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