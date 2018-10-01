Spor Toto 1'inci Lig'de 7'de 7 yapan Gençlerbirliği, emin adımlarla Spor Toto Süper Lig'e gidiyor.
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    02 Ekim 2018, Salı
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    'e koşuyor

    Gençlerbirliği Süper Lig'e koşuyor

    1'inci Lig'de 7'de 7 yapan , emin adımlarla Spor Toto 'e gidiyor.

    Geçtiğimiz yıl onursal başkanı merhum 'ın isminin verildiği sezonda 'den düşen Başkent takımı, 1'inci Lig'de oynadığı 7 maçtan da zaferle ayrıldı. 21 puanla zirvede yer alan Kırmızı-siyahlı ekip, en yakın takipçisi Boluspor'un 2 puan önünde bulunuyor.
    19 Mayıs Stadı'nın yenilenmesi nedeniyle maçlarını Osmanlı Stadı'nda oynayan , burada sırasıyla Hatayspor, , Tetiş Yapı Elazığspor ve Afjet Afyonspor'u devirdi. Başkent takımı konuk olduğu Altınordu, ve Ümraniyespor karşılaşmalarından da 3 puanla ayrılan taraf oldu.

    Ligin ilk 7 haftasında rakip kalelere 15 gol bırakan Gençlerbirliği, kalesinde de sadece 2 gol gördü. Ankara temsilcisinde , ve de attıkları 3'er golle takımının başarısında büyük pay sahibi oldu.

    İLK YARI SUSKUN
    Bu arada Gençlerbirliği'nin oynadığı son 4 maçın ilk yarıları golsüz tamamlanırken, Kırmızı-siyahlılar ikinci yarı attığı gollerle sonuca gitti.

    ERKAN SÖZERİ FARKI
    Sezon başında 'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen , Kırmızı-siyahlı takımın başında çıktığı 8 resmi maçtan da galibiyetle ayrıldı. Sözeri, 7 lig, 1 de kupası galibiyetiyle başarının mimarı oldu.

    RAKİP ALTAY
    Başkent ekibi, Spor Toto 1'inci Lig'in 8'inci haftasında temsilcisi Altay'ın konuğu olacak. 5 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

    1. 1.10.2018 10:27
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