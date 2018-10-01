Denizlispor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları
Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Cumartesi günü Ümraniyespor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Cumartesi günü Ümraniyespor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koordinasyonun çalışmasının ardından ardından çift kale maç yaptı.
Basın mensuplarına açıklamada bulunan Osman Özköylü, Denizlispor'da her şeyin daha güzel olmaya başladığını ve takımın eski günlere dönüşün işaretlerini verdiğini söyledi.
Son üç haftadır kazandıklarını hatırlatan Özköylü, "Deplasmandaki Ümraniyaspor maçına çok sıkı hazırlanıyoruz. Artık takımı her hafta kader maçına çıkacak gibi hazırlıyoruz. Bu ligde her takım çok ciddi ve iyi mücadele ediyor. Denizlispor eski günlerindeki gibi üst sıralara çıkmaya başladı. Takımın ve taraftarların yüzü gülüyor. Bu mutluluk verici." ifadelerini kullandı.
Ümraniyespor önünde 3 puan parolasıyla sahaya çıkacaklarını aktaran Özköylü, "Rakibimiz karşısında galip gelip, evimize 3 puanla dönmek istiyoruz. Deplasmanda kazanacağımız puanlar bizim için çok önemli. Böylece galibiyet serisini sürdürerek üst sıralara çıkmaya devam etmek istiyoruz. Oyuncularımın da çok istekli olması beni mutlu ediyor. " diye konuştu.
- 1.10.2018 15:24
-
Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
-
Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
-
Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
Denizlispor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.