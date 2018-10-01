Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Cumartesi günü Ümraniyespor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koordinasyonun çalışmasının ardından ardından çift kale maç yaptı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Osman Özköylü, Denizlispor'da her şeyin daha güzel olmaya başladığını ve takımın eski günlere dönüşün işaretlerini verdiğini söyledi.

Son üç haftadır kazandıklarını hatırlatan Özköylü, "Deplasmandaki Ümraniyaspor maçına çok sıkı hazırlanıyoruz. Artık takımı her hafta kader maçına çıkacak gibi hazırlıyoruz. Bu ligde her takım çok ciddi ve iyi mücadele ediyor. Denizlispor eski günlerindeki gibi üst sıralara çıkmaya başladı. Takımın ve taraftarların yüzü gülüyor. Bu mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

Ümraniyespor önünde 3 puan parolasıyla sahaya çıkacaklarını aktaran Özköylü, "Rakibimiz karşısında galip gelip, evimize 3 puanla dönmek istiyoruz. Deplasmanda kazanacağımız puanlar bizim için çok önemli. Böylece galibiyet serisini sürdürerek üst sıralara çıkmaya devam etmek istiyoruz. Oyuncularımın da çok istekli olması beni mutlu ediyor. " diye konuştu.