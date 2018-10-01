Denizlispor'da golcüler ısındı
Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 3 galibiyetle Play-Off hattına yükselen Denizlispor'da hücum oyuncuları forma girdi.
Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 3 galibiyetle Play-Off hattına yükselen Denizlispor'da hücum oyuncuları forma girdi. Sezona tutuk başladıktan sonra açılan Denizlispor'da ilk 4 hafta suskun kalan Mehmet Akyüz, Ziya ve Recep Niyaz, son 3 maçta 2'şer golle galibiyetlerin mimarı oldu.
Denizlispor'da Burak Çalık da ligde ikinci haftada oynanan Adana Demirspor ve Türkiye Kupası'ndaki Bozüyük Vitraspor maçlarında birer gol atarak takımına 3 puan ile turu getirdi. Son haftalarda takımın gösterdiği iyi performans ve olağanüstü kongrede Başkan Mustafa Üstek'in güven tazelemesiyle nefes alan Denizlispor'da Bozüyük maçında sakatlanan Tisdell, 1 ay yeşil sahalardan uzak kalacak.
- 1.10.2018 13:31
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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