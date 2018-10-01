Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 3 galibiyetle Play-Off hattına yükselen Denizlispor'da hücum oyuncuları forma girdi.
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    02 Ekim 2018, Salı
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    Denizlispor'da golcüler ısındı

    Denizlispor'da golcüler ısındı

    Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 3 galibiyetle Play-Off hattına yükselen Denizlispor'da hücum oyuncuları forma girdi.

    1'inci Lig'de üst üste 3 galibiyetle Play-Off hattına yükselen Denizlispor'da hücum oyuncuları forma girdi. Sezona tutuk başladıktan sonra açılan Denizlispor'da ilk 4 hafta suskun kalan Mehmet Akyüz, Ziya ve , son 3 maçta 2'şer golle galibiyetlerin mimarı oldu.

    Denizlispor'da Burak Çalık da ligde ikinci haftada oynanan Adana Demirspor ve 'ndaki Bozüyük Vitraspor maçlarında birer gol atarak takımına 3 puan ile turu getirdi. Son haftalarda takımın gösterdiği iyi performans ve olağanüstü kongrede Başkan Mustafa Üstek'in güven tazelemesiyle nefes alan Denizlispor'da Bozüyük maçında sakatlanan Tisdell, 1 ay yeşil sahalardan uzak kalacak.

    1. 1.10.2018 13:31
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