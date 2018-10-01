Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkçı, "Amacımız, Boluspor'u şampiyon yapıp Bolu halkına bu sevinci yaşatmak." dedi.

Çarıkçı, kentteki bir otelde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin 7. haftasında İstanbulspor deplasmanından 3 puanla dönmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Boluspor'un ligin en iyi takımları arasında yer aldığını, şampiyon olmak için mücadele verdiklerini belirten Çarıkçı, "Başarıya inanmış bir Boluspor var. Amacımız, Boluspor'u şampiyon yapıp Bolu halkına bu sevinci yaşatmak." diye konuştu.

"Taraftarlarımızdan alacağımız destekle hedeflerimize ulaşacağız"

Çarıkçı, taraftara da teşekkür ederek, "İstanbulspor karşısında güzel bir sonuç aldık. Artık iyi bir yoldayız. İnşallah Boluspor bu seriyi devam ettirecek. Teknik heyeti, futbolcularımızı ve taraftarımızı tebrik ediyorum. Aldığımız 3 puan Boluspor'umuza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Ligin 8. haftasında 7 Ekim Pazar günü Giresunspor'u konuk edeceklerini hatırlatan Çarıkçı, "Bu maça tüm taraftarımızı davet ediyorum. Taraftarımızın stadı doldurmasını ve takımlarına destek olmasını istiyorum. Taraftarlarımızdan alacağımız destekle hedeflerimize ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Boluspor, ligin ilk 7 haftasında topladığı 19 puanla 2. sırada yer alıyor.