Boluspor'da hedef şampiyonluk
Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkçı, "Amacımız, Boluspor'u şampiyon yapıp Bolu halkına bu sevinci yaşatmak." dedi.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkçı, "Amacımız, Boluspor'u şampiyon yapıp Bolu halkına bu sevinci yaşatmak." dedi.
Çarıkçı, kentteki bir otelde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin 7. haftasında İstanbulspor deplasmanından 3 puanla dönmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.
Boluspor'un ligin en iyi takımları arasında yer aldığını, şampiyon olmak için mücadele verdiklerini belirten Çarıkçı, "Başarıya inanmış bir Boluspor var. Amacımız, Boluspor'u şampiyon yapıp Bolu halkına bu sevinci yaşatmak." diye konuştu.
"Taraftarlarımızdan alacağımız destekle hedeflerimize ulaşacağız"
Çarıkçı, taraftara da teşekkür ederek, "İstanbulspor karşısında güzel bir sonuç aldık. Artık iyi bir yoldayız. İnşallah Boluspor bu seriyi devam ettirecek. Teknik heyeti, futbolcularımızı ve taraftarımızı tebrik ediyorum. Aldığımız 3 puan Boluspor'umuza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Ligin 8. haftasında 7 Ekim Pazar günü Giresunspor'u konuk edeceklerini hatırlatan Çarıkçı, "Bu maça tüm taraftarımızı davet ediyorum. Taraftarımızın stadı doldurmasını ve takımlarına destek olmasını istiyorum. Taraftarlarımızdan alacağımız destekle hedeflerimize ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Boluspor, ligin ilk 7 haftasında topladığı 19 puanla 2. sırada yer alıyor.
- 1.10.2018 13:39
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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