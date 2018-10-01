Boluspor deplasmanda İstanbulspor’u devirdi – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    deplasmanda ’u devirdi

    Boluspor deplasmanda İstanbulspor’u devirdi

    deplasmanda ’u Bentley, ve ’in ilk yarıda attığı gollerle devirdi. , 7. maçta 6. galibiyetini aldı.

    Spor Toto 1. Lig'e muhteşem bir başlangıç yapan , karşısında da fırtına gibi esti. Maça çok hızlı başlayan , 4. dakikada Akabueze, 10. dakikada Ümit ve 42'de Melih'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde bitirdi.

    TEK SAYI CAJİC'TEN
    Soyunma odasına 3-0 yenik giren İstanbulspor, 56'da Cajic'in şutuyla farkı 2'ye indirdi. Maçta başka gol olmayınca Boluspor 3-1 kazandı. Yarenler, ligde 7. haftada 6. galibiyetini aldı. Boluspor aynı zamanda namağlup serisini sürdürmeyi başardı.

    ZOR MAÇTI!..
    Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, alınan 3-1'lik galibiyetten ötürü futbolcularını tebrik etti. Karafırtınalar, "Seri peşinde değiliz ama seriyi devam ettirdik. " dedi.
    1. 1.10.2018
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