Boluspor deplasmanda İstanbulspor’u devirdi
Boluspor deplasmanda İstanbulspor’u Bentley, Ümit ve Melih’in ilk yarıda attığı gollerle devirdi. Yarenler, 7. maçta 6. galibiyetini aldı.
TEK SAYI CAJİC'TEN
Soyunma odasına 3-0 yenik giren İstanbulspor, 56'da Cajic'in şutuyla farkı 2'ye indirdi. Maçta başka gol olmayınca Boluspor 3-1 kazandı. Yarenler, ligde 7. haftada 6. galibiyetini aldı. Boluspor aynı zamanda namağlup serisini sürdürmeyi başardı.
ZOR MAÇTI!..
Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, alınan 3-1'lik galibiyetten ötürü futbolcularını tebrik etti. Karafırtınalar, "Seri peşinde değiliz ama seriyi devam ettirdik. Zor maçtı" dedi.
- 1.10.2018
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Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
Egeli FB li aziz baskan 20 yildir catallarla ugrasiyordu FByi yikamadilar sen geldin icten yiktin catallarin kabadaiylarin ekmegine yag sürdün iyimi sim
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Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
murat ali koç az bile söyledi rıdvanın haddinemi ali koçu eleştirmek
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Ahmet Çakar'dan olay Rizespor - Fenerbahçe paylaşımı
Toplam 2
Yorum
ibo hakemler yardim etmese fenerin hali budur..
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