21’de sıfır çekti – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    21’de sıfır çekti

    21’de sıfır çekti
    'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakarak 1. Lig'e düşen , oynadığı son 21 lig maçında galibiyet alamadı. En son geçen sezon 3 Şubat'ta Alanya'yı 1-0 yenen "işçi takımı", sonra 'de 14, 1. Lig'de 7 karşılaşmada 3 puana hasret kaldı.
    1. 1.10.2018
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