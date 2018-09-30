Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği, Afjet Afyonspor'u 1-0 yendi
Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği, Afjet Afyonspor'u 1-0 yendi.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Seyfettin Ünal, Oğuz Kağan Çalışır
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Arnason, Luccas Claro, Alper Uludağ, Selçuk Şahin, Yasin Pehlivan, Jailton, Sessegnon (Dk. 84 Cosmin Matei), Ahmet İlhan Özek (Dk. 61 Nadir Çiftçi), Mert Nobre (Dk. 76 Bekir Yılmaz)
Afjet Afyonspor: Rybka, Türker Toptaş (Dk. 79 Mehmet Güven), Bayram Çetin, Mehmet Seyfettin Sedef, İsmet Benli, Nazmi Candoğan, Taşkin İlter, Onur Ramazan Toprak (Dk. 53 Ersel Aslıyüksek), Yasin Yener, Mendy, Abdulkadir Kuzey (Dk. 53 Oltan Karakullukçu)
Gol: Dk. 71 Jailton (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 19 Mendy, Dk 45 Yasin Yener, Dk. 46 İsmet Benli (Afjet Alanyaspor), Dk. 89 Bekir Yıldız, Dk. 90+3 Hakan Arıkan (Gençlerbirliği)
- 30.9.2018 22:02
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Yorum
aykutu istiyoruz. ersun yanalla falan olmaz bu iş. aykut hocayı istiyoruz.
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Yorum
rıdvan demirkol rıdvan hocam, mehmet demirkol hocam, ne olacak bu fenerbahçenin hali.
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Semih Antalya stadı 10 katı eksiğine yapılmış aradaki farkı görünce yazık diyorum. Şenol yönetenlere sorgulama demesi boşuna değil
Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği, Afjet Afyonspor'u 1-0 yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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