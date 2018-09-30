Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği, Afjet Afyonspor'u 1-0 yendi
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    1. Lig'in 7. haftasında , Afjet Afyonspor'u 1-0 yendi

    Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği, Afjet Afyonspor'u 1-0 yendi

    1. Lig'in 7. haftasında , Afjet Afyonspor'u 1-0 yendi.

    Stat: Osmanlı

    Hakemler: Atilla Karaoğlan, Seyfettin Ünal, Oğuz Kağan Çalışır

    Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Arnason, Luccas Claro, Alper Uludağ, , Yasin Pehlivan, Jailton, Sessegnon (Dk. 84 Cosmin Matei), (Dk. 61 ), (Dk. 76 Bekir Yılmaz)

    Afjet Afyonspor: Rybka, Türker Toptaş (Dk. 79 Mehmet Güven), Bayram Çetin, Mehmet Seyfettin Sedef, , Nazmi Candoğan, Taşkin İlter, Onur Ramazan Toprak (Dk. 53 Ersel Aslıyüksek), , Mendy, Abdulkadir Kuzey (Dk. 53 Oltan Karakullukçu)

    Gol: Dk. 71 Jailton ()

    Sarı kartlar: Dk. 19 Mendy, Dk 45 Yasin Yener, Dk. 46 İsmet Benli (Afjet Alanyaspor), Dk. 89 Bekir Yıldız, Dk. 90+3 Hakan Arıkan (Gençlerbirliği)

    1. 30.9.2018 22:02
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