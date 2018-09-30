Horoz’dan 3’lük

Spor Toto 1. Lig'de seçimden yeni çıkan Denizlispor, ekonomik sorunlarla boğuşan Elazığspor'u ağırladı. Yeşil-siyahlılar ilk devrede Ziya, Abdülkerim ve Deniz'le pozisyonlar bulsa da gol atamadı. Elazığspor'da Soner, başarılı bir 45 dakika çıkararak kalesini gole kapattı. İkinci yarıya fırtına gibi giren ev sahibi Denizlispor, 51'de Alperen Babacan'ın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti.



ELAZIĞ 10 KİŞİ KALDI

Denizlispor'da 59'da ceza yayı üzerine kadar gelen Mehmet Akyüz'ün çektiği sert şutta top kaleciyi geçerek direkten döndü. 67'de Keremcan'ın ortasında Ziya Alkurt düzgün bir kafa vuruşuyla skoru 2-0 yaptı. 82'de Elazığspor'da Mehmet Yiğit ikinci sarıdan kırmızı görüp atıldı. 90'da Burak Çalık'ın yaptığı vuruşta direkten dönen topu tamamlayan Recep, maçın skorunu belirledi.



ÖZKÖYLÜ: ÇOK MUTLUYUZ

Denizlispor teknik direktörü Osman Özköylü maç sonunda galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Özköylü, "Başkanlık seçimi, takımın moral seviyesini yükseltti. 3 gollü galibiyet önümüzdeki haftalar için büyük moral oldu" diye konuştu. Maçtaki 3. golü kaydeden Recep Niyaz ise, "Taraftarımıza armağan olsun" dedi.



'MADDİ SORUNLAR BİZİ YORUYOR'

Elazığspor'un ?çalıştırıcısı Orhan Kaynak mağlubiyeti şöyle değerlendirdi: Aslında bu sonucu hak etmeyecek bir oyuncu kadrosuna sahibiz. Ancak maddi sorunlar takımda konsantrasyon eksikliğine yol açıyor. Geçen hafta Karabükspor'u farklı geçmiştik. Bugün olmadı" dedi.