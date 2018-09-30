Horoz’dan 3’lük – Fotomaç – 30 Eylül 2018
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    Horoz’dan 3’lük

    Horoz’dan 3’lük

    İlk yarısı golsüz biten maçta yeşil-siyahlılar, 51’de Alperen, 67’de Ziya ve son dakikalarda ’ın golüyle karşılaşmayı farklı kazandı

    1. Lig'de seçimden yeni çıkan Denizlispor, ekonomik sorunlarla boğuşan 'u ağırladı. Yeşil-siyahlılar ilk devrede Ziya, Abdülkerim ve Deniz'le pozisyonlar bulsa da gol atamadı. 'da Soner, başarılı bir 45 dakika çıkararak kalesini gole kapattı. İkinci yarıya fırtına gibi giren ev sahibi Denizlispor, 51'de Alperen Babacan'ın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti.

    ELAZIĞ 10 KİŞİ KALDI
    Denizlispor'da 59'da ceza yayı üzerine kadar gelen Mehmet Akyüz'ün çektiği sert şutta top kaleciyi geçerek direkten döndü. 67'de Keremcan'ın ortasında Ziya Alkurt düzgün bir kafa vuruşuyla skoru 2-0 yaptı. 82'de Elazığspor'da Mehmet Yiğit ikinci sarıdan kırmızı görüp atıldı. 90'da Burak Çalık'ın yaptığı vuruşta direkten dönen topu tamamlayan Recep, maçın skorunu belirledi.

    ÖZKÖYLÜ: ÇOK MUTLUYUZ
    Denizlispor teknik direktörü maç sonunda galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Özköylü, "Başkanlık seçimi, takımın moral seviyesini yükseltti. 3 gollü galibiyet önümüzdeki haftalar için büyük moral oldu" diye konuştu. Maçtaki 3. golü kaydeden ise, "Taraftarımıza armağan olsun" dedi.

    'MADDİ SORUNLAR BİZİ YORUYOR'
    Elazığspor'un ?çalıştırıcısı Orhan Kaynak mağlubiyeti şöyle değerlendirdi: Aslında bu sonucu hak etmeyecek bir oyuncu kadrosuna sahibiz. Ancak maddi sorunlar takımda konsantrasyon eksikliğine yol açıyor. Geçen hafta 'u farklı geçmiştik. Bugün olmadı" dedi.

    1. 30.9.2018
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