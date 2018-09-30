Hatay’a rüzgar çarptı
Zorlu müsabakada 16. dakikada Selim Ilgaz’ın golüyle öne geçen Hatay, 81’de Kemal Rüzgar’ı tutamayınca Altınordu ile evinde 1-1 berabere kaldı
Spor Toto 1. Lig'e bu sezon yükselen Hatayspor, yaptığı futbolcu ihracatıyla ligin en renkli takımlarından olan Altınordu'yu konuk etti. 16. dakikada Sinan'ın pasında topla buluşan Selim Ilgaz, düzgün vuruşla topu ağlara göndererek Hatayspor'u 1-0 öne geçirdi. 81. dakikada Hatayspor ceza alanı içerisinde topla buluşan Kemal Rüzgar, harika vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımına 1 puanı kazandırdı.
- 30.9.2018
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Galatasaray'ın Porto 11'i belli oldu!
Toplam 1
Yorum
tpc Selçuk oynasın SELÇUUUK!! Belhanda hayalet gibi gezicek sahada yine!
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Galatasaray - BB Erzurumspor | ÖZET
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Yorum
ŞEMSİ madem santraforun yok, al sana maıcon. her maçta kafayla, frikikten gol atıyor.
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Maicon golle döndü!
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Yasama Serdar Aziz dün çok güzel oynadı. Tek hatası Maiconun kestiği gol pozisyonu öncesi rakibini kaçırmasıydı. Onun dışında mükemmeldi.
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