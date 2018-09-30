Hatay’a rüzgar çarptı

Spor Toto 1. Lig'e bu sezon yükselen Hatayspor, yaptığı futbolcu ihracatıyla ligin en renkli takımlarından olan Altınordu'yu konuk etti. 16. dakikada Sinan'ın pasında topla buluşan Selim Ilgaz, düzgün vuruşla topu ağlara göndererek Hatayspor'u 1-0 öne geçirdi. 81. dakikada Hatayspor ceza alanı içerisinde topla buluşan Kemal Rüzgar, harika vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımına 1 puanı kazandırdı.