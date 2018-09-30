Hatay’a rüzgar çarptı – Fotomaç – 30 Eylül 2018
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    Hatay’a rüzgar çarptı

    Hatay’a rüzgar çarptı

    Zorlu müsabakada 16. dakikada ’ın golüyle öne geçen Hatay, 81’de ’ı tutamayınca Altınordu ile evinde 1-1 berabere kaldı

    Spor Toto 1. Lig'e bu sezon yükselen Hatayspor, yaptığı futbolcu ihracatıyla ligin en renkli takımlarından olan Altınordu'yu konuk etti. 16. dakikada Sinan'ın pasında topla buluşan , düzgün vuruşla topu ağlara göndererek Hatayspor'u 1-0 öne geçirdi. 81. dakikada Hatayspor ceza alanı içerisinde topla buluşan , harika vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımına 1 puanı kazandırdı.

    1. 30.9.2018
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