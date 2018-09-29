MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Denizlispor'da Aissaiti'nin sol kanattan ceza alanına yaptığı etkili ortada defansın arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya kalan Ziya'nın vuruşu az farkla auta gitti.

21. dakikada Kerem Can'ın sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşu üst direğe çarparak auta gitti.

40. dakikada Mehmet Akyüz'ün ceza yayı üzerine çıkardığı pasta topla buluşan Deniz'in çektiği sert şutu kaleci Soner son anda kornere çeldi.

51. dakikada sol kanatta ceza alanı dışında kazanılan serbest vuruşta Kerem Can'ın ceza alanına yaptığı ortada topa iyi yükselen Alperen'in kafa vuruşu kalecinin sağından ağlara gitti. 1-0

59. dakikada orta sahadan topla hareketlenerek ceza yayı üzerine kadar gelen Mehmet Akyüz'ün çektiği sert şutta top kaleciyi geçerek direkten döndü.

67. dakikada kazanılan korner atışı sonrası Elazığspor topu uzaklaştırmakta başarılı olamadı. Ceza alanı dışında topu önünde bulunan Keremcan Akyüz'ün yaptığı sert ortada Ziya Alkurt, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

90. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza alanına kadar giren Burak Çalık'ın yaptığı vuruşta direkten dönen topu tamamlayan Recep Niyaz, maçın skorunu belirleyen golü attı. 3-0





Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Özgüç Türkalp xx, Murat Temel xx, Gökhan Barcın xx



Denizlispor: Stackhowiak xx, Alperen Babacan xx, Taha Can xx Deniz Vural xx, Ziya Alkurt xx, Aissati xx (Cihan Özkaymak dk. 87 ?), Mehmet Akyüz xx (Burak Çalık dk. 79 x) , Recep Niyaz xx, Burak Altıparmak xx (Mehmet Taş dk. 46 x), Kerem Can xx, Abdülkerim Bardakçı xx

Yedekler: Asil Kaan, Gökhan Süzen, Cenk Güvenç, Muhammet Himmet

Teknik Direktör: Osman Özköylü



Elazığspor: Soner Şahin xx, Fatih Serkan xx (Ali Fırat dk. 83 ?), Bjarnason xx, Kadir Bekmezci xx, Ahmet Aras (Eren Cinkılıç dk. 83 ?) xx, Bagayoko xx, Mehmet Yiğit xx, Emre Öztürk x, Orhan Şam xx, Kadir Taşoğlu xx (Lamine Diarra dk. 72 x)

Yedekler: Ahmet Doğan, Onur Alsu, Lamine Diarra, Erhan Çınar

Teknik Direktör: Orhan Kaynak

Goller: Alperen Babacan (dk. 51), Ziya Alkurt (dk. 67), Recep Niyaz (dk. 90) (Denizlispor)

Kırmızı kart: Mehmet Yiğit (dk. 82) (Elazığspor)

Sarı kartlar: Abdülkerim Bardakçı, (Denizlispor), Emre Öztürk, Mehmet Yiğit, Bjarnason (Elazığspor)



