Gençler’e “nazar” duası
1. Lig’de 6’da 6 yapan G.Birliği’nde Başkan Murat Cavcav, “Allah takımımızı nazarlardan korusun” dedi.
SÖZERİ BAŞARIR
Başkent kulübünde aile ortamı oluştuğuna vurgu yapan Murat Cavcav, "Camia, yönetim, futbolcu kadrosu, herkes sonuçlardan çok mutlu. Burada arkadaşlık gayet güzel. Hocamızdan memnunuz, yardımcılar çok iyi. Erkan hoca senelerce G.Birliği'nde futbol oynamış değerli bir arkadaşımız." dedi.
- 28.9.2018
-
FIFA sıralamasında zirvede iki ülke
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
-
Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
-
Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
metinn madem ki öyle muthis eksikleri varmis o zaman turkiye yi bastan yarisa sokmayacaktiniz dogru ve adil olan budur gerisi laf yemezler gözumm
Gençler’e “nazar” duası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.