Gençler’e “nazar” duası – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    Gençler’e “nazar” duası

    Gençler’e “nazar” duası

    1. Lig’de 6’da 6 yapan G.Birliği’nde Başkan , “Allah takımımızı nazarlardan korusun” dedi.

    Spor Toto 1. Lig'de oynadığı 6 maçı da kazanan G.Birliği'nin başkanı , kırmızı-siyahlı takımın çok iyi gittiğini belirterek, "Allah takımımızı nazarlardan korusun." dedi. Cavcav, "'den düşmek çok zor. Futbolcuların motivasyonu çok zor durumda ama teknik ekip ve biz yöneticiler elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

    SÖZERİ BAŞARIR
    Başkent kulübünde aile ortamı oluştuğuna vurgu yapan , "Camia, yönetim, futbolcu kadrosu, herkes sonuçlardan çok mutlu. Burada arkadaşlık gayet güzel. Hocamızdan memnunuz, yardımcılar çok iyi. Erkan hoca senelerce G.Birliği'nde futbol oynamış değerli bir arkadaşımız." dedi.

    1. 28.9.2018
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